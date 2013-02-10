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ولي العهد يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق.

 

ونقل السفير الجزائري خلال الاستقبال تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموه الكريم، وتمنياته للشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته وتقديره له، وتمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

 

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 

وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان.

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ولي العهد يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق.

 

ونقل السفير الجزائري خلال الاستقبال تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموه الكريم، وتمنياته للشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته وتقديره له، وتمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

 

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 

وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
02:12 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:22 AM
بحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

ولي العهد يستقبل سفير الجزائر لدى المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,781

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق.

 

ونقل السفير الجزائري خلال الاستقبال تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموه الكريم، وتمنياته للشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته وتقديره له، وتمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

 

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

 

وحضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان.

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