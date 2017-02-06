بالصور .. ولي العهد يصل الرياض قادمًا من خارج المملكة

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى الرياض اليوم قادمًا من خارج المملكة .



وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .



كما كان في استقباله عند سلم الطائرة خالد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن محمد بن سعد، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير نايف بن تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين والقيادات العسكرية وقادة القطاعات الأمنية .



وقد وصل بمعية سمو ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.

حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته.

