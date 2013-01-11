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ولي العهد يوجِّه بمنح نوط "الشجاعة" لرجال الأمن المشاركين بعملية "ياسمين الرياض" وترقية ثلاثة منهم

تقديرًا لما أظهروه من عزيمة عالية ومهنية وانضباط في تنفيذ مهامهم الأمنية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - بمنح نوط الشجاعة لجميع رجال الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها صباح يوم السبت 9/ 4/ 1438هـ بمدينة الرياض للقبض على المطلوب طايع سالم يسلم الصيعري.

 
كما وجه سمو ولي العهد بترقية ثلاثة من رجال الأمن المشاركين في المهمة استثنائياً إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية؛ تقديراً لما أظهروه من عزيمة عالية ومهنية وانضباط في تنفيذ مهامهم الأمنية للسيطرة على المطلوب طايع بن سالم يسلم الصيعري، والمدعو طلال بن سمران الصاعدي، ودقة وسرعة مواجهتهما ببسالة وشجاعة وإقدام؛ مما حال بتوفيق الله دون تمكينهما مما كانا يخططان لتنفيذه من عمل إرهابي. والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

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ولي العهد يوجِّه بمنح نوط "الشجاعة" لرجال الأمن المشاركين بعملية "ياسمين الرياض" وترقية ثلاثة منهم
سبق

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - بمنح نوط الشجاعة لجميع رجال الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها صباح يوم السبت 9/ 4/ 1438هـ بمدينة الرياض للقبض على المطلوب طايع سالم يسلم الصيعري.

 
كما وجه سمو ولي العهد بترقية ثلاثة من رجال الأمن المشاركين في المهمة استثنائياً إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية؛ تقديراً لما أظهروه من عزيمة عالية ومهنية وانضباط في تنفيذ مهامهم الأمنية للسيطرة على المطلوب طايع بن سالم يسلم الصيعري، والمدعو طلال بن سمران الصاعدي، ودقة وسرعة مواجهتهما ببسالة وشجاعة وإقدام؛ مما حال بتوفيق الله دون تمكينهما مما كانا يخططان لتنفيذه من عمل إرهابي. والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
11:09 PM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
03:42 AM
تقديرًا لما أظهروه من عزيمة عالية ومهنية وانضباط في تنفيذ مهامهم الأمنية

ولي العهد يوجِّه بمنح نوط "الشجاعة" لرجال الأمن المشاركين بعملية "ياسمين الرياض" وترقية ثلاثة منهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - بمنح نوط الشجاعة لجميع رجال الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها صباح يوم السبت 9/ 4/ 1438هـ بمدينة الرياض للقبض على المطلوب طايع سالم يسلم الصيعري.

 
كما وجه سمو ولي العهد بترقية ثلاثة من رجال الأمن المشاركين في المهمة استثنائياً إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية؛ تقديراً لما أظهروه من عزيمة عالية ومهنية وانضباط في تنفيذ مهامهم الأمنية للسيطرة على المطلوب طايع بن سالم يسلم الصيعري، والمدعو طلال بن سمران الصاعدي، ودقة وسرعة مواجهتهما ببسالة وشجاعة وإقدام؛ مما حال بتوفيق الله دون تمكينهما مما كانا يخططان لتنفيذه من عمل إرهابي. والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

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