أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ولي ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي
في اتصال هاتفي
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
في اتصال هاتفي
ولي ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.