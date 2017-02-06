ولي ولي العهد يتسلَّم رسالة من الرئيس اليمني لخادم الحرمَيْن الشريفَيْن

تم بحث تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في مقر إقامته بالرياض مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وفي بداية الاستقبال حمَّل الرئيس اليمني سمو ولي ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه ـ حفظه الله ـ للحكومة والشعب اليمني، والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.



كما تسلَّم سمو ولي ولي العهد خلال الاستقبال رسالة لخادم الحرمين الشريفين من فخامة الرئيس اليمني.



وقد بحث سموه مع فخامة الرئيس اليمني آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية.



حضر الاستقبال رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

