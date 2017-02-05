ولي ولي العهد يجتمع بوزير الدفاع الباكستاني ويبحثان سبل تطوير العلاقات

استعرضا جهود مكافحة الإرهاب

اجتمع صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالمعذر، اليوم؛ مع وزير المياه والطاقة الكهربائية وزير الدفاع الباكستاني "السيد خواجة محمد آصف".

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى ما يبذله البلدان من جهود في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع "محمد العايش"، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن "عبدالرحمن البنيان"، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن "أحمد عسيري"، وعدد من المسؤولين في البلدين.

