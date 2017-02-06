"ولي ولي العهد" يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم، رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر الأشرفي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، خاصة جهود العلماء في نصرة القضايا الإسلامية.

حضر اللقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ.