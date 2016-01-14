ولي ولي العهد يعزي أسرة فقيد الوطن الشاعر مساعد الرشيدي
أشاد بمسيرته الطيبة وخدمته للوطن عسكرياً وأدبياً
قدم ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن الشاعر مساعد الرشيدي الذي لقي ربه أمس الخميس بعد معاناة مع المرض.
وأشاد الأمير محمد بمسيرة الشاعر الطيبة وخدمته للوطن عسكرياً وأدبياً، مؤكداً أن رحيله يعد فقداً للوطن عامة.
ولي ولي العهد يعزي أسرة فقيد الوطن الشاعر مساعد الرشيدي
عيسى الحربي
سبق
2017-01-13
قدم ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن الشاعر مساعد الرشيدي الذي لقي ربه أمس الخميس بعد معاناة مع المرض.
وأشاد الأمير محمد بمسيرة الشاعر الطيبة وخدمته للوطن عسكرياً وأدبياً، مؤكداً أن رحيله يعد فقداً للوطن عامة.
13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
11:07 PM
أشاد بمسيرته الطيبة وخدمته للوطن عسكرياً وأدبياً
ولي ولي العهد يعزي أسرة فقيد الوطن الشاعر مساعد الرشيدي
قدم ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن الشاعر مساعد الرشيدي الذي لقي ربه أمس الخميس بعد معاناة مع المرض.
وأشاد الأمير محمد بمسيرة الشاعر الطيبة وخدمته للوطن عسكرياً وأدبياً، مؤكداً أن رحيله يعد فقداً للوطن عامة.