ومن النظافة ما قتل.. ضبط آسيوى أنهى حياة آخر بضربات مميتة في جازان

من بني جلدته.. وأعمال التحري قادت إليه واعترف.. تم توقيفه وأحيلت الأوراق

أطاحت شرطة منطقة جازان بوافد آسيوي قام بالاعتداء على آخر من بني جلدته؛ عقب خلاف نشب بينهما أثناء قيامهما بأعمال النظافة؛ وهو ما أدى لدخوله في حالة حرجة؛ جراء ما تعرّض له من ضربات مميتة، غالبها بالرأس أدت لوفاته.

وتعود تفاصيل الحادثة لورود بلاغ لشرطة محافظة صامطة من قبل مستشفى المحافظة العام، مفاده وصول شخص آسيوي يبلغ من العمر 44 عاماً للمستشفى، مصاباً بإصابات بالغة بأماكن متفرقة من جسده، وفي وضع صحي حرج.

وعلى الفور، تم انتقال المختصين للموقع، والقيام بأعمال المعاينة والتحري، وهو ما أسفر عن معرفة الشخص الذي قام بالاعتداء عليه وضربه، وهو وافد من بني جلدة المجني عليه، فتم القبض عليه، وعند استجوابه أفاد بقيامه بضرب رفيقه؛ إثر خلاف نشب بينهما أثناء قيامهما بأعمال النظافة، فتم إيداعه التوقيف، وإحالة أوراق القضية لجهة الاختصاص.