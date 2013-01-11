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وميض لحظي يصيب أربعة شبان داخل سيارة في جدة

التحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب و "المدني" يباشر الحادث

أصيب أربعة شباب نتيجة وميض لحظي تعرضوا له اليوم داخل كبينة سيارة كانوا يستقلونها بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الدفاع المدني بمحافظة جدة باشر اليوم حادث "وميض لحظي" داخل سيارة كان يستقلها أربعة طلاب في المرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 سنة، اثنان منهم سعوديان، وأردني وسوداني الجنسية تعرضوا جميعا لإصابات نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

وأضاف العقيد سرحان أن فرق التحقيق بمدني جدة والأدلة الجنائية بالمحافظة باشروا الحادث لافتا إلى أنه ومن خلال المعاينة الأولية ورفع العينات من الموقع ، اتضح أن السبب يرجع إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز المستخدم لتعبئة الولاعات ( البوتان ) داخل كبينة السيارة التي كان بداخلها الشبان الأربعة ونتيجة لحدوث مصدر حراري أدى لاشتعال الغاز محدثاً "وميض لحظي" نتج عنه إصابة جميع من كان بداخل كبينة السيارة وعددهم أربعة شباب بحروق تراوحت نسبتها من خفيفة لمتوسطة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار سرحان إلى أنه نتج عن الوميض اللحظي تلفيات بأجزاء كبيرة من السيارة التي كانت بحوزتهم، وعثر في مسرح الحادث على أربع عبوات لغاز البوتان، مؤكداً أن الحادث في طور التحقيق لإحالته فيما بعد للجهات المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وميض لحظي يصيب أربعة شبان داخل سيارة في جدة
سبق

أصيب أربعة شباب نتيجة وميض لحظي تعرضوا له اليوم داخل كبينة سيارة كانوا يستقلونها بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الدفاع المدني بمحافظة جدة باشر اليوم حادث "وميض لحظي" داخل سيارة كان يستقلها أربعة طلاب في المرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 سنة، اثنان منهم سعوديان، وأردني وسوداني الجنسية تعرضوا جميعا لإصابات نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

وأضاف العقيد سرحان أن فرق التحقيق بمدني جدة والأدلة الجنائية بالمحافظة باشروا الحادث لافتا إلى أنه ومن خلال المعاينة الأولية ورفع العينات من الموقع ، اتضح أن السبب يرجع إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز المستخدم لتعبئة الولاعات ( البوتان ) داخل كبينة السيارة التي كان بداخلها الشبان الأربعة ونتيجة لحدوث مصدر حراري أدى لاشتعال الغاز محدثاً "وميض لحظي" نتج عنه إصابة جميع من كان بداخل كبينة السيارة وعددهم أربعة شباب بحروق تراوحت نسبتها من خفيفة لمتوسطة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار سرحان إلى أنه نتج عن الوميض اللحظي تلفيات بأجزاء كبيرة من السيارة التي كانت بحوزتهم، وعثر في مسرح الحادث على أربع عبوات لغاز البوتان، مؤكداً أن الحادث في طور التحقيق لإحالته فيما بعد للجهات المختصة.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
05:34 PM
التحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب و "المدني" يباشر الحادث

وميض لحظي يصيب أربعة شبان داخل سيارة في جدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
20
75,876

أصيب أربعة شباب نتيجة وميض لحظي تعرضوا له اليوم داخل كبينة سيارة كانوا يستقلونها بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الدفاع المدني بمحافظة جدة باشر اليوم حادث "وميض لحظي" داخل سيارة كان يستقلها أربعة طلاب في المرحلة الثانوية تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 سنة، اثنان منهم سعوديان، وأردني وسوداني الجنسية تعرضوا جميعا لإصابات نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

وأضاف العقيد سرحان أن فرق التحقيق بمدني جدة والأدلة الجنائية بالمحافظة باشروا الحادث لافتا إلى أنه ومن خلال المعاينة الأولية ورفع العينات من الموقع ، اتضح أن السبب يرجع إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز المستخدم لتعبئة الولاعات ( البوتان ) داخل كبينة السيارة التي كان بداخلها الشبان الأربعة ونتيجة لحدوث مصدر حراري أدى لاشتعال الغاز محدثاً "وميض لحظي" نتج عنه إصابة جميع من كان بداخل كبينة السيارة وعددهم أربعة شباب بحروق تراوحت نسبتها من خفيفة لمتوسطة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار سرحان إلى أنه نتج عن الوميض اللحظي تلفيات بأجزاء كبيرة من السيارة التي كانت بحوزتهم، وعثر في مسرح الحادث على أربع عبوات لغاز البوتان، مؤكداً أن الحادث في طور التحقيق لإحالته فيما بعد للجهات المختصة.

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