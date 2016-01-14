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"وميض لحظي" يصيب طالبين بحروق من الدرجة الثانية بعفيف

وقع بسبب استخدام عطر نفاث وإشعال ولاعة داخل المركبة

أصيب طالبان جامعيان في عفيف، بحروق من الدرجة الثانية، بعد اشتعال قمرة مركبتهم باللهب، نتيجة وميض لحظي أحدثه رش عطر نفاث واستخدام ولاعة داخل المركبة وهي مغلقة النوافذ.

وحدث الاشتعال بسبب استعمال عطر نفاث بكثافة داخل المركبة، وبعدها تُركت لقرابة الساعة مغلقة، وعاد لها الطالبان وحاول أحدهما استخدام ولاعة، وحينها تسبب العطر مع لهب النار في حدوث وميض لحظي نتج عنه إصابة الشابين بحروق من الدرجة الثانية في وجوههم واليدين، نقلوا على إثرها لمستشفى عفيف لتلقي العلاج.

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"وميض لحظي" يصيب طالبين بحروق من الدرجة الثانية بعفيف
سبق

أصيب طالبان جامعيان في عفيف، بحروق من الدرجة الثانية، بعد اشتعال قمرة مركبتهم باللهب، نتيجة وميض لحظي أحدثه رش عطر نفاث واستخدام ولاعة داخل المركبة وهي مغلقة النوافذ.

وحدث الاشتعال بسبب استعمال عطر نفاث بكثافة داخل المركبة، وبعدها تُركت لقرابة الساعة مغلقة، وعاد لها الطالبان وحاول أحدهما استخدام ولاعة، وحينها تسبب العطر مع لهب النار في حدوث وميض لحظي نتج عنه إصابة الشابين بحروق من الدرجة الثانية في وجوههم واليدين، نقلوا على إثرها لمستشفى عفيف لتلقي العلاج.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
12:20 AM
وقع بسبب استخدام عطر نفاث وإشعال ولاعة داخل المركبة

"وميض لحظي" يصيب طالبين بحروق من الدرجة الثانية بعفيف

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
7
25,572

أصيب طالبان جامعيان في عفيف، بحروق من الدرجة الثانية، بعد اشتعال قمرة مركبتهم باللهب، نتيجة وميض لحظي أحدثه رش عطر نفاث واستخدام ولاعة داخل المركبة وهي مغلقة النوافذ.

وحدث الاشتعال بسبب استعمال عطر نفاث بكثافة داخل المركبة، وبعدها تُركت لقرابة الساعة مغلقة، وعاد لها الطالبان وحاول أحدهما استخدام ولاعة، وحينها تسبب العطر مع لهب النار في حدوث وميض لحظي نتج عنه إصابة الشابين بحروق من الدرجة الثانية في وجوههم واليدين، نقلوا على إثرها لمستشفى عفيف لتلقي العلاج.

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