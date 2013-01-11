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"ياسرف ومرافق" تُعلنان عن ابتكار إجراء متطور حائز على براءة اختراع

يوصل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة دون الحاجة لخروجها من الخدمة وتفريغها

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"، وشركة "مرافق"، عن نجاحهما في الحصول على براءة اختراع بشأن إجراء مبتكر تم التوصل إليه أثناء أعمال إنشاء "ياسرف"؛ مما ساعد على تقليص زمن إنجاز المشروع، وتحقيق وفر يزيد على 200 مليون دولار.

 

ونجحت الشركتان في الحصول على براءة اختراع "توصيل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة دون الحاجة لخروجها من الخدمة وتفريغها"؛ وذلك برقم 9.506.594 من مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرقم 0160 36 114 من مكتب براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية.

 

ويعود ابتكار هذا الإجراء إلى فترة إنشاء شركة ياسرف؛ حيث كان على قسم خطوط الأنابيب يقوم بتوصيل خط إمدادات مياه البحر والمياه العائدة مع الشبكة الحالية لشركة مرافق، والتي تُستخدم في تأمين خدمات مياه البحر للتبريد أثناء عملية التكرير، وبعد ذلك يتعين إعادة تلك المياه المستخدمة إلى البحر؛ لكن الفريق المشترك وجد أنه من الصعب عزل خط الأنابيب الحالي التابع لشركة "مرافق"؛ حيث إنه يوفر المساندة لعمليات عملاء آخرين في المنطقة، وأي إيقاف لها كان سيتسبب في حدوث تأخير كبير في جدول تنفيذ الأعمال.

 

وتَوَصّلت الشركتان -بعد دراسات وجهود كبيرة- إلى حل مبتكر من خلال تصنيع وصلة على شكل حرف "T" في موقع العمل؛ إذ تمّت الاستعانة بعدد من الغواصين المدربين ممن يحملون رخصة تجارية لأداء أعمال القطع داخل الأنبوب، مع استخدام صمام خاص على شكل فراشة لإنجاز هذا الإجراء بشكل مأمون وناجح دون أي إيقاف في الخدمات المقدمة، وتمت هذه العملية بنجاح تام دون التأثير على سير عمليات مياه التبريد أو المياه المسترجعة في المنطقة بشكل كامل، وهو ما أهّل الشركتين للحصول على براءة الاختراع لهذا الإنجاز الكبير.

 

يُذكر أن شركة ياسرف عبارة عن مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة تشاينا بتروليم آند كيميكال كوربوريشن "سينوبك"، تم تأسيسه في 14 يناير 2012، وتبلغ حصة أرامكو السعودية فيه 62.5% وحصة سينوبك 37.5%؛ حيث تجسّد "ياسرف" سعي الشركتين وتركيزهما على تعزيز النمو في قطاع الصناعات التحويلية على امتداد كامل سلسلة المواد الهيدروكربونية، وتقوم "ياسرف" بتشغيل مصفاة عالمية متكاملة بطاقة تكريرية تبلغ 400.000 برميل يومياً في مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر؛ حيث تقوم المصفاة بتكرير الزيت الخام العربي الثقيل ذي التكلفة المنخفضة "أو الأنواع البديلة من درجات الزيت الخام"؛ لتحوله بالكامل إلى منتجات بترولية عالية الجودة ومنخفضة المحتوى من الكبريت؛ مثل: (الديزل، والجازولين، والبنزين، وحبيبات الكبريت، والفحم البترولي)؛ وذلك بغرض تصديرها.

 

ويمكنك الاطلاع على مقطع فيديو يقدم المزيد من الشرح حول هذه العملية على الموقع الإلكتروني لشركة "ياسرف"HYPERLINK "http://www.yasref.com" www.yasref.com، أو على موقع يوتيوب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ياسرف ومرافق" تُعلنان عن ابتكار إجراء متطور حائز على براءة اختراع
سبق

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"، وشركة "مرافق"، عن نجاحهما في الحصول على براءة اختراع بشأن إجراء مبتكر تم التوصل إليه أثناء أعمال إنشاء "ياسرف"؛ مما ساعد على تقليص زمن إنجاز المشروع، وتحقيق وفر يزيد على 200 مليون دولار.

 

ونجحت الشركتان في الحصول على براءة اختراع "توصيل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة دون الحاجة لخروجها من الخدمة وتفريغها"؛ وذلك برقم 9.506.594 من مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرقم 0160 36 114 من مكتب براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية.

 

ويعود ابتكار هذا الإجراء إلى فترة إنشاء شركة ياسرف؛ حيث كان على قسم خطوط الأنابيب يقوم بتوصيل خط إمدادات مياه البحر والمياه العائدة مع الشبكة الحالية لشركة مرافق، والتي تُستخدم في تأمين خدمات مياه البحر للتبريد أثناء عملية التكرير، وبعد ذلك يتعين إعادة تلك المياه المستخدمة إلى البحر؛ لكن الفريق المشترك وجد أنه من الصعب عزل خط الأنابيب الحالي التابع لشركة "مرافق"؛ حيث إنه يوفر المساندة لعمليات عملاء آخرين في المنطقة، وأي إيقاف لها كان سيتسبب في حدوث تأخير كبير في جدول تنفيذ الأعمال.

 

وتَوَصّلت الشركتان -بعد دراسات وجهود كبيرة- إلى حل مبتكر من خلال تصنيع وصلة على شكل حرف "T" في موقع العمل؛ إذ تمّت الاستعانة بعدد من الغواصين المدربين ممن يحملون رخصة تجارية لأداء أعمال القطع داخل الأنبوب، مع استخدام صمام خاص على شكل فراشة لإنجاز هذا الإجراء بشكل مأمون وناجح دون أي إيقاف في الخدمات المقدمة، وتمت هذه العملية بنجاح تام دون التأثير على سير عمليات مياه التبريد أو المياه المسترجعة في المنطقة بشكل كامل، وهو ما أهّل الشركتين للحصول على براءة الاختراع لهذا الإنجاز الكبير.

 

يُذكر أن شركة ياسرف عبارة عن مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة تشاينا بتروليم آند كيميكال كوربوريشن "سينوبك"، تم تأسيسه في 14 يناير 2012، وتبلغ حصة أرامكو السعودية فيه 62.5% وحصة سينوبك 37.5%؛ حيث تجسّد "ياسرف" سعي الشركتين وتركيزهما على تعزيز النمو في قطاع الصناعات التحويلية على امتداد كامل سلسلة المواد الهيدروكربونية، وتقوم "ياسرف" بتشغيل مصفاة عالمية متكاملة بطاقة تكريرية تبلغ 400.000 برميل يومياً في مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر؛ حيث تقوم المصفاة بتكرير الزيت الخام العربي الثقيل ذي التكلفة المنخفضة "أو الأنواع البديلة من درجات الزيت الخام"؛ لتحوله بالكامل إلى منتجات بترولية عالية الجودة ومنخفضة المحتوى من الكبريت؛ مثل: (الديزل، والجازولين، والبنزين، وحبيبات الكبريت، والفحم البترولي)؛ وذلك بغرض تصديرها.

 

ويمكنك الاطلاع على مقطع فيديو يقدم المزيد من الشرح حول هذه العملية على الموقع الإلكتروني لشركة "ياسرف"HYPERLINK "http://www.yasref.com" www.yasref.com، أو على موقع يوتيوب.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
10:36 AM
يوصل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة دون الحاجة لخروجها من الخدمة وتفريغها

"ياسرف ومرافق" تُعلنان عن ابتكار إجراء متطور حائز على براءة اختراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف"، وشركة "مرافق"، عن نجاحهما في الحصول على براءة اختراع بشأن إجراء مبتكر تم التوصل إليه أثناء أعمال إنشاء "ياسرف"؛ مما ساعد على تقليص زمن إنجاز المشروع، وتحقيق وفر يزيد على 200 مليون دولار.

 

ونجحت الشركتان في الحصول على براءة اختراع "توصيل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة دون الحاجة لخروجها من الخدمة وتفريغها"؛ وذلك برقم 9.506.594 من مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرقم 0160 36 114 من مكتب براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية.

 

ويعود ابتكار هذا الإجراء إلى فترة إنشاء شركة ياسرف؛ حيث كان على قسم خطوط الأنابيب يقوم بتوصيل خط إمدادات مياه البحر والمياه العائدة مع الشبكة الحالية لشركة مرافق، والتي تُستخدم في تأمين خدمات مياه البحر للتبريد أثناء عملية التكرير، وبعد ذلك يتعين إعادة تلك المياه المستخدمة إلى البحر؛ لكن الفريق المشترك وجد أنه من الصعب عزل خط الأنابيب الحالي التابع لشركة "مرافق"؛ حيث إنه يوفر المساندة لعمليات عملاء آخرين في المنطقة، وأي إيقاف لها كان سيتسبب في حدوث تأخير كبير في جدول تنفيذ الأعمال.

 

وتَوَصّلت الشركتان -بعد دراسات وجهود كبيرة- إلى حل مبتكر من خلال تصنيع وصلة على شكل حرف "T" في موقع العمل؛ إذ تمّت الاستعانة بعدد من الغواصين المدربين ممن يحملون رخصة تجارية لأداء أعمال القطع داخل الأنبوب، مع استخدام صمام خاص على شكل فراشة لإنجاز هذا الإجراء بشكل مأمون وناجح دون أي إيقاف في الخدمات المقدمة، وتمت هذه العملية بنجاح تام دون التأثير على سير عمليات مياه التبريد أو المياه المسترجعة في المنطقة بشكل كامل، وهو ما أهّل الشركتين للحصول على براءة الاختراع لهذا الإنجاز الكبير.

 

يُذكر أن شركة ياسرف عبارة عن مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة تشاينا بتروليم آند كيميكال كوربوريشن "سينوبك"، تم تأسيسه في 14 يناير 2012، وتبلغ حصة أرامكو السعودية فيه 62.5% وحصة سينوبك 37.5%؛ حيث تجسّد "ياسرف" سعي الشركتين وتركيزهما على تعزيز النمو في قطاع الصناعات التحويلية على امتداد كامل سلسلة المواد الهيدروكربونية، وتقوم "ياسرف" بتشغيل مصفاة عالمية متكاملة بطاقة تكريرية تبلغ 400.000 برميل يومياً في مدينة ينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر؛ حيث تقوم المصفاة بتكرير الزيت الخام العربي الثقيل ذي التكلفة المنخفضة "أو الأنواع البديلة من درجات الزيت الخام"؛ لتحوله بالكامل إلى منتجات بترولية عالية الجودة ومنخفضة المحتوى من الكبريت؛ مثل: (الديزل، والجازولين، والبنزين، وحبيبات الكبريت، والفحم البترولي)؛ وذلك بغرض تصديرها.

 

ويمكنك الاطلاع على مقطع فيديو يقدم المزيد من الشرح حول هذه العملية على الموقع الإلكتروني لشركة "ياسرف"HYPERLINK "http://www.yasref.com" www.yasref.com، أو على موقع يوتيوب.

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