"يد السعودية" تخسر من الأرجنتين وتلاقي تونس

في بطولة كأس العالم بفرنسا 2017

ضرب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد موعداً مع نظيره التونسي عند الساعة الثامنة من مساء غدً الاثنين للمنافسة على المركزين الـ19 والـ20، بعد خسارته اليوم أمام الأرجنتين 22- 24؛ في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في فرنسا.

وقدم المنتخب السعودي مباراة رائعة في مواجهة الأمس؛ حيث تقدم المنتخب الأرجنتيني أولاً بهدفين، ثم سجل اللاعب السعودي "هشام العبيدي" و"أحمد العلي" هدفين متتاليين، وعقبها أضاف الأرجنتين 3 أهداف، قبل أن يسجل اللاعب السعودي "أحمد العلي" هدفاً، وبعدها يسجل الأرجنتين هدفين ليتمكن المنتخب السعودي من تقليص الفارق عبر اللاعب "عبدالله العباس" الذي سجل هدفين؛ لتصبح النتيجة تقدم الأرجنتين 7-5.

بعدها طلب مدرب المنتخب السعودي نيناد "كرواتي"، وقتاً مستقطعاً لتسجل السعودية هدفاً عبر اللاعب "عبدالله العباس"، الذي أضاع بعدها مباشرة رمية جزاء ليسجل المنتخب الأرجنتيني 4 أهداف متتالية ليعود اللاعب السعودي "محمد العباس" للتألق ويسجل رمية جزاء ويضيف هدفين آخرين، وبعدها عاد الأرجنتين لتسجيل هدف لتصبح النتيجة تقدم الأرجنتين 10- 8؛ وهو ما انتهى عليه الشوط الأول.

في الشوط الثاني وسع المنتخب الأرجنتيني الفارق بتسجيله 4 أهداف متتالية، بعدها عاد اللاعب "عبدالله العباس" لتسجيل هدفين، ويعود المنتخب الأرجنتيني بقوة مسجلاً 3 أهداف لتصبح النتيجة 17- 10.

بعدها تمكن لاعب الأخضر السعودي "حسن الخضراوي" من تسجيل 3 أهداف متتالية، ويضيف زميله "أحمد العلي" هدفاً لتصبح النتيجة 17- 14، بعدها سجل المنتخب الأرجنتيني 3 أهداف، وأضاف السعودي "احمد العلي" هدفين ليعود الأرجنتين لتسجيل هدفين، وتسجل السعودية 3 أهداف عن طريق كل من "محمد العباس، وصادق المحسن، ومهدي آل سالم"، ويسجل المنتخب الأرجنتيني هدفين، بعدها سجل "حسن الجنبي، وعبدالله العباس" الهدفين الأخيرين للسعودية في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الأرجنتين 24- 22.