يد السعودية تقابل الأرجنتين رغبة في المركز 17 عالمياً

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عند الساعة الرابعة من عصر غدٍ الأحد نظيره الأرجنتيني في مدينة برست الفرنسية في مواجهة تحديد المراكز من 17 إلى 20 ضمن منافسات بطولة العالم الـ25 لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا 2017 .

ويسعى المنتخب السعودي لكرة اليد الذي انتقل من مدينة روان إلى برست الفرنسية في إنهاء مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في فرنسا بتحقيق المركز الـ 17 وتعويض خسارته بالصعود إلى دور الـ 16، حيث سيقابل في حال انتصاره الفائز من مواجهة تونس وبولندا .

وفي حال تجاوزت الكتيبة السعودية الأرجنتين يحقق الأخضر مكسباً جديداً بالتقدم خطوة لتحقيق أفضل مركز في تاريخه مقارنة مع المركز الـ 19 أفضل مركز تحقق مرتين أعوام 2003 و2013 في المشاركات السبع الماضية التي بدأت من 1997م.

ويقابل أخضر اليد منتخباً متمرساً، فهو يشارك للمرة الحادية عشرة على التوالي من بعد أول تأهل تاريخي عام 1997 ويعتبر المركز الـ 12 أفضل مركز تحقق للأرجنتين في الأعوام 2011 و2015.