يستوعب 25 ألف متفرج .. ومطابق للمواصفات رسمياً.. "جامعة الملك سعود" تطرح ملعب كرة القدم للاستثمار

أعلنت جامعة الملك سعود بصفة رسمية اليوم طرح الاستاد الرياضي الخاص بالجامعة للاستثمار، والذي يتسع إلى 25 ألف متفرج وفقًا للمواصفات الدولية للعبة.

وأشارت إدارة الجامعة إلى أن الحصول على الكراسة يتم من خلال الإدارة العامة للمشتريات في مبنى 19 الدور الثالث، محددة الواحدة والنصف من بعد ظهر الاثنين الموافق 9 /5 /1438هـ كآخر موعد لسحب الشروط والمواصفات، والاثنين 16-5-1438ه كآخر موعد لتقديم العروض الاستثمارية، فيما تم تحديد التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 17 /5 /1438هـ لفتح المظاريف.

وكان "بدران العمر" مدير جامعة الملك سعود بالرياض قد نشر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، أشار فيها إلى طرح الاستاد الرياضي في الجامعة الذي يتسع لـ25 ألف متفرج ووفقًا للمواصفات الدولية للعبة للاستثمار.

يذكر أنه ترددت أخبار إعلامية في الفترة الماضية تفيد أن ملعب الجامعة سوف يحتضن تدريبات فريق الهلال ومبارياته قبل أن يبادر مسؤولو الجامعة بنفي صحة تلك الأخبار.

ويطابق ملعب جامعة الملك سعود الاشتراطات والمقاييس العالمية، ويتميز بأرضية عشبية طبيعية وفقاً لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتتناسب مـع الأجواء الحارة والباردة والماطرة، مع إيجاد مخارج لتصريف ميـاه الســيول وتهوية خاصة، وباستطاعة الملعب استيعاب عدد كبير من الجماهير الرياضية؛ حيث تبلغ سعة مدرجاته ٢٥ ألف مقعد صممت بطريقة حديثة ومناسبة.

