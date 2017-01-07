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"يلدريم" يصل بغداد في زيارة هي الأولى لمسؤول تركي كبير

بدأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم، زيارة رسمية إلى العراق، على رأس وفد حكومي رفيع.

ويجري "يلدريم"، خلال الزيارة، مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتركز حول العلاقات الثنائية والوضع في العراق والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفق "الألمانية".

يُذكر أن زيارة "يلدريم" الحالية هي الأولى لمسؤول تركي بهذا المستوى منذ نشوب الأزمة بين بغداد وأنقرة، على إثر دخول قوات تركية إلى معسكر بعشيقه بأطراف مدينة الموصل شمالي العراق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"يلدريم" يصل بغداد في زيارة هي الأولى لمسؤول تركي كبير
سبق

بدأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم، زيارة رسمية إلى العراق، على رأس وفد حكومي رفيع.

ويجري "يلدريم"، خلال الزيارة، مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتركز حول العلاقات الثنائية والوضع في العراق والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفق "الألمانية".

يُذكر أن زيارة "يلدريم" الحالية هي الأولى لمسؤول تركي بهذا المستوى منذ نشوب الأزمة بين بغداد وأنقرة، على إثر دخول قوات تركية إلى معسكر بعشيقه بأطراف مدينة الموصل شمالي العراق.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
11:18 AM

"يلدريم" يصل بغداد في زيارة هي الأولى لمسؤول تركي كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم، زيارة رسمية إلى العراق، على رأس وفد حكومي رفيع.

ويجري "يلدريم"، خلال الزيارة، مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتركز حول العلاقات الثنائية والوضع في العراق والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفق "الألمانية".

يُذكر أن زيارة "يلدريم" الحالية هي الأولى لمسؤول تركي بهذا المستوى منذ نشوب الأزمة بين بغداد وأنقرة، على إثر دخول قوات تركية إلى معسكر بعشيقه بأطراف مدينة الموصل شمالي العراق.

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