يمثل مرجعاً لصانعي القرار.. مختصون يطلقون "مؤشر الإعلام الرقمي"

​يرصد في أول تقاريره توجه المؤسسات الصحفية الكبرى نحو التحول الرقمي

أطلقت مجموعة من الشركات السعودية المختصة في التقنية والأبحاث والتسويق الرقمي مؤشراً للإعلام الرقمي؛ ليكون مصدر المعلومات المرجعي الرئيس لصانعي القرار في مجال صناعة الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، ولقياس نمو الإعلام الرقمي في قطاعات الأعمال ابتداءً بالصحافة حالياً، ومروراً بكافة قطاعات الأعمال لاحقاً.

ويستهل المؤشر العام الجديد بنشر أول تقاريره، والذي يرصد توجه المؤسسات الصحفية الكبرى نحو التحول الرقمي، ويعد مرجعاً مهماً لصناع القرار بالإعلام بوجه عام، وبالنشر الرقمي بوجه خاص، فيما يعتزم نشر تقارير ودراسات ونتائج بحثية بشكل دوري تفيد صناع القرار في مجال الصحافة والإعلام.

ويعد المؤشر نتيجة عمل بحثي استهدف جمع وتحليل البيانات حول أداء المؤسسات الصحفية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى استجابتها لاحتياجات السوق المتزايدة للمحتوى الرقمي في ظل عزوف جلي عن الصحافة المطبوعة من قبل القراء.

ويركز البحث بشكل أساسي على استعراض توجهات القراء، وكذلك مدى نجاح تلك المؤسسات في امتلاك البنية الأساسية، والتي قد تعزز من أسباب نجاحها في ظل الأوضاع الحالية المتسمة بالطلب المتنامي للتقنيات الحديثة لخدمة المستخدم النهائي.

ويستعرض المؤشر حالياً ثلاثة جوانب رئيسة هي: استخدام الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي للعام ٢٠١٦، ويُعنى بدراسة إحصاءات استخدام الإنترنت الملحوظة وفقاً لتعداد السكان بكل دولة والمنصات الرقمية التي يتم التفاعل من خلالها، كما يقيس معدل التفاعل والاستخدام الرئيس لمنصات التفاعل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مُستعيناً بأحدث الإحصاءات لرسم الصورة الإجمالية للتحول الرقمي بصفة عامة وأثره على صناعة الأخبار بصفة خاصة.

ويمثل الجانب الثاني الذي يستعرضه مؤشر الإعلام الرقمي، إستراتيجية الهواتف الذكية ونشر الإعلام الرقمي للعام ٢٠١٦، ويرصد تزايد وعي المؤسسات الصحفية بأهمية المنصة الثالثة كوسيلة إعلامية فعالة، ومنخفضة التكلفة لتوزيع المحتوى وجذب الزوار وزيادة الأرباح، حيث بدأت المزيد من الصحف بدخول عالم التكنولوجيا للحاق بركب التحول الرقمي والذي أصبح يهيمن على صناعة الأخبار بشكل مؤثر.

ويستعرض الجانب الأخير عن لوحة مؤشر الإعلام الرقمي: تحليل بيانات سوق صناعة الأخبار، وهو التقرير الأول من نوعه حيث يساعد الناشرين في مجال الإعلام على فهم نطاق تأثيرهم الرقمي وتحسينه، وتحليل أداء الصحف الإلكترونية، ومواكبة كل ما يطرأ من جديد من أجل الاستمرار في مجال المنافسة، كما يساعد على الكشف عن فرص متميزة لكسب عدد أكبر من جمهور القراء.

ويوفر التقرير لصانعي القرار رؤية أفضل لمتطلبات سوق الإعلام ومحركاته الأساسية، وأداةً مهمة وموضوعية لكل من العاملين بالمجال لرؤية موقعهم من منافسيهم واتخاذ قرارات مدروسة وناجحة.

وعبر رئيس شركة ابتكار المتطورة المختصة في تطوير التطبيقات، قائد مبادرة مؤشر الإعلام الرقمي، ماجد الثقفي، عن سعادته بإطلاق هذا المؤشر الذي يعد خطوة أولى في وضع مرجعية لمجال الإعلام الرقمي في الخليج العربي والمنطقة العربية.

كما عبر رئيس شركة iclick المختصة في استشارات وحلول الإعلام الرقمي، حاتم الكاملي, والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث الرقمية والمتخصصة في أبحاث السوق، وليد السليمان، عن سعادتهما لما سيقدمه المؤشر من تعزيز في صناعة الإعلام الرقمي، وتحفيز قطاعات الإعلام على المبادرة في أخذ خطوات أكثر تجاه العالم الرقمي والاستفادة من التحولات الرقمية في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في تطوير ونجاح المشاريع الوطنية وخاصة الرقمية منها.

يذكر أن مؤشر الإعلام الرقمي هو إحدى المبادرات التي قامت عليها شركة ابتكار التقنية المختصة في تطوير التطبيقات، وشركة iclick المختصة في استشارات وحلول الإعلام الرقمي وشركة الأبحاث الرقمية DRC المختصة في أبحاث السوق وشركة Quant المتخصصة في خدمات تحليل البيانات والمعلومات.

ويمكن الاطلاع على التقرير عبر زيارة موقع مؤشر الإعلام الرقمي على الرابط التالي: http://www.digitalmediaindex.com