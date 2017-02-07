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ينبع.. إخلاء 14مستودعاً بالقرب من المنطقة التاريخية من المواد القابلة للاشتعال

بعد معاينة لجنة مشكّلة من عدة جهات.. وسُلّمت لهيئة السياحة

 قامت لجنة مشكّلة من: (المحافظة، والبلدية، والشرطة، والدفاع المدني، والهيئة العامة للسياحة، وعمدة الحي) بالوقوف على المستودعات الواقعة بالمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، والعمل على إخلائها من المواد البلاستيكية والقابلة للاشتعال ومعالجتها.

 

وأوضح رئيس اللجان بمحافظة ينبع سلطان مجري القحطاني، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات ووضعت شعارات على المستودعات لمراجعة أصحابها لها خلال عشرة أيام، وقام أصحابها بالمراجعة، وعمدوا لإخلاء جميع المستودعات بالمنطقة التاريخية، وشخصت اللجنة يوم أمس للموقع، ووجدت جميع المستودعات والبالغ عددها 14 مستودعاً تم إخلاؤها، وسُلّم الموقع لهيئة السياحة والتراث الوطني.

 

وقدّم محافظ ينبع المهندس "مساعد السليم" شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة لإخلاء مستودعات المنطقة التاريخية.

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ينبع.. إخلاء 14مستودعاً بالقرب من المنطقة التاريخية من المواد القابلة للاشتعال
سبق

 قامت لجنة مشكّلة من: (المحافظة، والبلدية، والشرطة، والدفاع المدني، والهيئة العامة للسياحة، وعمدة الحي) بالوقوف على المستودعات الواقعة بالمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، والعمل على إخلائها من المواد البلاستيكية والقابلة للاشتعال ومعالجتها.

 

وأوضح رئيس اللجان بمحافظة ينبع سلطان مجري القحطاني، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات ووضعت شعارات على المستودعات لمراجعة أصحابها لها خلال عشرة أيام، وقام أصحابها بالمراجعة، وعمدوا لإخلاء جميع المستودعات بالمنطقة التاريخية، وشخصت اللجنة يوم أمس للموقع، ووجدت جميع المستودعات والبالغ عددها 14 مستودعاً تم إخلاؤها، وسُلّم الموقع لهيئة السياحة والتراث الوطني.

 

وقدّم محافظ ينبع المهندس "مساعد السليم" شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة لإخلاء مستودعات المنطقة التاريخية.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:25 AM
بعد معاينة لجنة مشكّلة من عدة جهات.. وسُلّمت لهيئة السياحة

ينبع.. إخلاء 14مستودعاً بالقرب من المنطقة التاريخية من المواد القابلة للاشتعال

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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 قامت لجنة مشكّلة من: (المحافظة، والبلدية، والشرطة، والدفاع المدني، والهيئة العامة للسياحة، وعمدة الحي) بالوقوف على المستودعات الواقعة بالمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع، والعمل على إخلائها من المواد البلاستيكية والقابلة للاشتعال ومعالجتها.

 

وأوضح رئيس اللجان بمحافظة ينبع سلطان مجري القحطاني، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات ووضعت شعارات على المستودعات لمراجعة أصحابها لها خلال عشرة أيام، وقام أصحابها بالمراجعة، وعمدوا لإخلاء جميع المستودعات بالمنطقة التاريخية، وشخصت اللجنة يوم أمس للموقع، ووجدت جميع المستودعات والبالغ عددها 14 مستودعاً تم إخلاؤها، وسُلّم الموقع لهيئة السياحة والتراث الوطني.

 

وقدّم محافظ ينبع المهندس "مساعد السليم" شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة لإخلاء مستودعات المنطقة التاريخية.

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