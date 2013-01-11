ينبع.. ضبط أحد المفحطين وبحوزته مسدس وعرق مُسكر

تم تسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال اللازم

تمكّنت دوريات الأمن بمحافظة ينبع، من القبض على مفحط عُثر بحوزته على قارورة من مادة العرق المسكر، بالإضافة لمسدس، وتم تسليم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص؛ لإكمال اللازم.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فقد تم رصد المفحط وهو يمارس التفحيط في أحد الشوارع بالمحافظة، وعند إيقافه من قبل دوريات الأمن تم تفتيش المركبة، وعُثر بداخلها على قارورة سعة لتر ونصف، من المحتمل أن تكون من مادة العرق المسكر، وكذلك مسدس ربع، وجرى تسليم الشخص والمضبوطات لجهة الاختصاص؛ لإكمال اللازم .