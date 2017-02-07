ينبع .. 100 % نسبة الإشغالات الفندقية في إجازة منتصف العام

نتيجة المهرجانات السياحية التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية

برهن مهرجان "تاريخية ينبع" على الدور الكبير الذي تلعبه المهرجانات والفعاليات في تنشيط السياحة وإنعاش الحركة الاقتصادية، وذلك من خلال ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي 100 % حسب الجولات الميدانية لمكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع.

وأكّد أصحاب الفنادق أنهم لم يتمكنوا من استقبال أعداد كبيرة من السياح؛ نظراً لنفاد الشواغر لديهم؛ مشيرين إلى أن الإجازات في الغالب ترتفع فيها نسبة الإشغال الفندقي إلا أنه في هذا العام بمهرجان "تاريخية ينبع" كانت الأعداد متزايدة بشكل ملحوظ على الرغم من تقلب الأجواء بالمحافظة.

وفي الوقت ذاته شهدت المطاعم والمحال الجارية إقبالاً مماثلاً؛ نظراً لكثرة زوّار المحافظة في هذه الإجازة .

وقال مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني؛ إن قطاع السياحة هو الحل في إنعاش الحركة الاقتصادية نتيجة الخدمات السياحية بمختلف أنواعها ومنها الإيواء الذي ينشط وترتفع نسبة الإشغال فيه بدرجة عالية، وهذا ما لمسناه خلال أيام مهرجان "تاريخية ينبع" الذي انعكس إيجاباً على المحافظة ترويجياً واقتصاداً؛ داعياً إلى مزيد من التسهيلات للاستثمار السياحي الذي يعالج الكثير من القضايا المتعلقة بالخدمات السياحية من ناحية الجودة ومن ناحية القدرة على تلبية تزايد الطلب على الخدمة في المواسم.

وأضاف "العنيني": أن ينبع ستشهد خلال الإجازة القادمة عديداً من الفعاليات المتوالية بشكل مجدول مسبقاً تبدأ في الإجازة القادمة وتستمر حتى نهاية رمضان، وتم إسنادها لعدد من المنظمين بعد مراجعة الأنشطة وجدول فعالياتهم لضمان المحافظة على هوية المحافظة وتقديم نشاطات تهم زوّار ينبع.