60 يوماً تفصل مرضى القلب بتبوك عن حلم تشغيل وحدة قسطرة "التخصصي"

بعد معاناة كبيرة رصدتها "سبق" وتأكيد لزيارة فريق طبي وزاري لتقييم جاهزيتها

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، في بيان لها، صحة ما نشرته "سبق" عن زيارة فريق طبي وزاري متخصص بالقلب؛ بهدف تقييم جاهزية وحدة القلب بمستشفى التخصصي تمهيداً لافتتاحه.

وكشفت "صحة المنطقة" أن الفريق الطبي الجراحي المكون من مستشار نائب وزير الصحة للشؤون الصحية استشاري جراحة القلب الدكتور عادل عبدالقادر طاش، واستشاري أمراض وقسطرة القلب الدكتور وائل أحمد القشقري، زار أمس وحدة القلب بالتخصصي.

وقالت: "هدف الزيارة تقييم جاهزية الوحدة والوقوف على التقنيات الحديثة في هذا المجال التي تم تجهيز الوحدة بها، وجاهزية أقسام المستشفى ذات الصلة بالوحدة كقسم الطوارئ والمختبر والعناية القلبية، ومن المتوقع قرب بدء العمل في الوحدة لاستقبال حالات مرضى القلب".

وذكر مصدر لـ"سبق"، أن الفريق الطبي وجد أكثر من 95% من التجهيزات متوفرة في وحدة القلب بتبوك، متوقعاً أن الافتتاح بعد ما يقارب شهرين من الآن، وسيعمل على الوحدة في بداية تشغليها فريق طبي متخصص من الوزارة؛ حيث سيجري عمليات القسطرة فيها، ثم يستمر العمل من خلال استشاريين في القلب من مستشفى الملك فهد التخصصي، ويعقب ذلك في مدة زمنية وجيزة إجراء أول عملية قلب مفتوح.

وكان مركز القلب بتبوك، قد مر بمراحل تأخير عدة رصدتها "سبق" في أكثر من تقرير؛ حيث يواجه مرضى القلب بالمنطقة ومحافظاتها أزمة حقيقية في إجراء عمليات القلب بأنواعها، فهما أمام خيارين إما إجراؤها في مركز القلب بالمدينة المنورة، أو طابور الانتظار لحين إجرائها في مستشفى الملك سلمان العسكري.