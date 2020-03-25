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"الصحة": تسجيل 133 حالة إصابة جديدة.. والتعافي ارتفع إلى 29 حالة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة لفيروس "كورونا".

وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.

وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين.

وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 133 حالة إصابة جديدة.. والتعافي ارتفع إلى 29 حالة
سبق

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة لفيروس "كورونا".

وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.

وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين.

وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:37 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:04 PM

"الصحة": تسجيل 133 حالة إصابة جديدة.. والتعافي ارتفع إلى 29 حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
50
78,966

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة لفيروس "كورونا".

وبيّن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 900 حالة.

وكشف عن تسجيل حالة وفاة لمقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين.

وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة.

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