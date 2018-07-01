البرازيلي "سيلفا" يدعم صفوف الشباب
وقع المحترف البرازيلي إيلر سيلفا ( ظهير أيسر) رسميًا عقده الاحترافي بصفوف فريق الشباب، حيث يمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، وقد وقع العقد عن الجانب الشبابي رئيس النادي أحمد العقيل.
وكان سيلفا قد وصل للرياض اليوم الأحد واجتاز الفحوص الطبية.
البرازيلي "سيلفا" يدعم صفوف الشباب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-01
وقع المحترف البرازيلي إيلر سيلفا ( ظهير أيسر) رسميًا عقده الاحترافي بصفوف فريق الشباب، حيث يمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، وقد وقع العقد عن الجانب الشبابي رئيس النادي أحمد العقيل.
وكان سيلفا قد وصل للرياض اليوم الأحد واجتاز الفحوص الطبية.
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:27 PM
البرازيلي "سيلفا" يدعم صفوف الشباب
وقع المحترف البرازيلي إيلر سيلفا ( ظهير أيسر) رسميًا عقده الاحترافي بصفوف فريق الشباب، حيث يمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، وقد وقع العقد عن الجانب الشبابي رئيس النادي أحمد العقيل.
وكان سيلفا قد وصل للرياض اليوم الأحد واجتاز الفحوص الطبية.