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البرازيلي "سيلفا" يدعم صفوف الشباب

وقع المحترف البرازيلي إيلر سيلفا ( ظهير أيسر) رسميًا عقده الاحترافي بصفوف فريق الشباب، حيث يمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، وقد وقع العقد عن الجانب الشبابي رئيس النادي أحمد العقيل.

وكان سيلفا قد وصل للرياض اليوم الأحد واجتاز الفحوص الطبية.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البرازيلي "سيلفا" يدعم صفوف الشباب
سبق

وقع المحترف البرازيلي إيلر سيلفا ( ظهير أيسر) رسميًا عقده الاحترافي بصفوف فريق الشباب، حيث يمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، وقد وقع العقد عن الجانب الشبابي رئيس النادي أحمد العقيل.

وكان سيلفا قد وصل للرياض اليوم الأحد واجتاز الفحوص الطبية.


01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
10:27 PM

البرازيلي "سيلفا" يدعم صفوف الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع المحترف البرازيلي إيلر سيلفا ( ظهير أيسر) رسميًا عقده الاحترافي بصفوف فريق الشباب، حيث يمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، وقد وقع العقد عن الجانب الشبابي رئيس النادي أحمد العقيل.

وكان سيلفا قد وصل للرياض اليوم الأحد واجتاز الفحوص الطبية.


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