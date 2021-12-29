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"صحة حائل" ترصد 58 مخالفة خلال نوفمبر الماضي

خلال تنفيذ 716 جولة رقابية عامة

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام، 716 جولة رقابية عامة خلال شهر نوفمبر الماضي، رصدت خلالها 58 مخالفة.

شملت الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وقد زارت إدارة الالتزام بصحة حائل 438 صيدلية أهلية، ونفذت 169 زيارة إلى مجمعات صحية خاصة، و15 زيارة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، و85 مختبرًا، و7 محلات للنظارات، ومركزي علاج طبيعي، ورصدت خلال تلك الجولات 58 مخالفة صحية.

من جهته قال مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل، الأخصائي صالح بن سعود الشمري: إن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري.

وأضاف أن إدارة الالتزام مستمرة في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة حائل" ترصد 58 مخالفة خلال نوفمبر الماضي
سبق

نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام، 716 جولة رقابية عامة خلال شهر نوفمبر الماضي، رصدت خلالها 58 مخالفة.

شملت الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وقد زارت إدارة الالتزام بصحة حائل 438 صيدلية أهلية، ونفذت 169 زيارة إلى مجمعات صحية خاصة، و15 زيارة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، و85 مختبرًا، و7 محلات للنظارات، ومركزي علاج طبيعي، ورصدت خلال تلك الجولات 58 مخالفة صحية.

من جهته قال مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل، الأخصائي صالح بن سعود الشمري: إن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري.

وأضاف أن إدارة الالتزام مستمرة في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
04:59 PM

"صحة حائل" ترصد 58 مخالفة خلال نوفمبر الماضي

خلال تنفيذ 716 جولة رقابية عامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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نفذت صحة حائل ممثلة في إدارة الالتزام، 716 جولة رقابية عامة خلال شهر نوفمبر الماضي، رصدت خلالها 58 مخالفة.

شملت الجولات عددًا من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمجمعات العامة والمتخصصة، والصيدليات الأهلية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وقد زارت إدارة الالتزام بصحة حائل 438 صيدلية أهلية، ونفذت 169 زيارة إلى مجمعات صحية خاصة، و15 زيارة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، و85 مختبرًا، و7 محلات للنظارات، ومركزي علاج طبيعي، ورصدت خلال تلك الجولات 58 مخالفة صحية.

من جهته قال مساعد المدير العام للالتزام بصحة حائل، الأخصائي صالح بن سعود الشمري: إن ذلك يأتي بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري.

وأضاف أن إدارة الالتزام مستمرة في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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