329 حالة جديدة.. حصيلة وفيات "كورونا" في إيطاليا تقفز إلى 88.845
إصابة 7.925 شخصاً في آخر 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 329 وفاة و7.925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88.845، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 2.560.957.
وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 237 وفاة و11.252 إصابة.
329 حالة جديدة.. حصيلة وفيات "كورونا" في إيطاليا تقفز إلى 88.845
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-01
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 329 وفاة و7.925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88.845، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 2.560.957.
وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 237 وفاة و11.252 إصابة.
01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:23 PM
329 حالة جديدة.. حصيلة وفيات "كورونا" في إيطاليا تقفز إلى 88.845
إصابة 7.925 شخصاً في آخر 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 329 وفاة و7.925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88.845، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 2.560.957.
وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 237 وفاة و11.252 إصابة.