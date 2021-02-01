وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88.845، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 2.560.957.

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 329 وفاة و7.925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

329 حالة جديدة.. حصيلة وفيات "كورونا" في إيطاليا تقفز إلى 88.845 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-01 أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 329 وفاة و7.925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة. وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88.845، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 2.560.957. وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 237 وفاة و11.252 إصابة.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 09:23 PM

329 حالة جديدة.. حصيلة وفيات "كورونا" في إيطاليا تقفز إلى 88.845 إصابة 7.925 شخصاً في آخر 24 ساعة





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أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 329 وفاة و7.925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88.845، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 2.560.957.

وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 237 وفاة و11.252 إصابة.