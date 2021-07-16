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"ابن حثلين": عرض علي تأجير الفحل "راكان" مقابل 5 ملايين ريال لموسم واحد

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين: "عرض علي تأجير الفحل "راكان"، وهو ابن البطل "مضيم"، الحاصل على المركز الأول في لون الشقح شوط (الفحل وإنتاجه) ثلاث سنوات على التوالي؛ مقابل خمسة ملايين ريال لموسم واحد".

وطرح "ابن حثلين" على متابعيه من محبي وهواة الإبل عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، سؤالاً تفاعليًا، قال فيه: "ما رأي المتابعين؟" مرحبًا بآرائهم حول العرض المغري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ابن حثلين": عرض علي تأجير الفحل "راكان" مقابل 5 ملايين ريال لموسم واحد
سبق

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين: "عرض علي تأجير الفحل "راكان"، وهو ابن البطل "مضيم"، الحاصل على المركز الأول في لون الشقح شوط (الفحل وإنتاجه) ثلاث سنوات على التوالي؛ مقابل خمسة ملايين ريال لموسم واحد".

وطرح "ابن حثلين" على متابعيه من محبي وهواة الإبل عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، سؤالاً تفاعليًا، قال فيه: "ما رأي المتابعين؟" مرحبًا بآرائهم حول العرض المغري.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
12:32 AM

"ابن حثلين": عرض علي تأجير الفحل "راكان" مقابل 5 ملايين ريال لموسم واحد

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منصور الشلاقي - الرياض
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قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين: "عرض علي تأجير الفحل "راكان"، وهو ابن البطل "مضيم"، الحاصل على المركز الأول في لون الشقح شوط (الفحل وإنتاجه) ثلاث سنوات على التوالي؛ مقابل خمسة ملايين ريال لموسم واحد".

وطرح "ابن حثلين" على متابعيه من محبي وهواة الإبل عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، سؤالاً تفاعليًا، قال فيه: "ما رأي المتابعين؟" مرحبًا بآرائهم حول العرض المغري.

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