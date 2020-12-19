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الكويت تثمّن جهود المملكة لتحقيق اتفاق الرياض لحفظ أمن اليمن واستقراره

رحّبت بتنفيذ الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي للاتفاق وتشكيل حكومة كفاءات

رحّبت وزارة الخارجية الكويتية، بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض، وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره، والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.

وأعربت الوزارة، في بيان اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن أملها أن تمهّد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود، وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.

وثمّنت عالياً الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشيدة بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تثمّن جهود المملكة لتحقيق اتفاق الرياض لحفظ أمن اليمن واستقراره
سبق

رحّبت وزارة الخارجية الكويتية، بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض، وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره، والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.

وأعربت الوزارة، في بيان اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن أملها أن تمهّد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود، وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.

وثمّنت عالياً الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشيدة بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن الشقيق.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
01:22 PM

الكويت تثمّن جهود المملكة لتحقيق اتفاق الرياض لحفظ أمن اليمن واستقراره

رحّبت بتنفيذ الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي للاتفاق وتشكيل حكومة كفاءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحّبت وزارة الخارجية الكويتية، بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض، وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره، والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.

وأعربت الوزارة، في بيان اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن أملها أن تمهّد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود، وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.

وثمّنت عالياً الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشيدة بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن الشقيق.

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