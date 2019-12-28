شرطة حائل تقبض على مواطنَيْن ضايقا زوَّار إحدى الفعاليات الترفيهية

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق بن نصار النصار، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توافُر الأدلة على تعمدهما مضايقة زوَّار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل، والتحرُّش بالنساء.

وبيَّن أنه تم إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.