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في افتتاح البطولة العربية للناشئين .. الأخضر السعودي يواجه تونس

تحتضنها القاهرة .. غدًا الثلاثاء

يخوض غدًا الثلاثاء المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين أولى مبارياته أمام المنتخب التونسي في افتتاح البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة.
وكان الأخضر أنهى الحصة التدريبية الأخيرة في صالة مدينة 6 أكتوبر بقيادة المدرب التركي تناير بعد أن أنهى معسكره التدريبي في مدينة الإسكندرية الذي بدأ من الـ25 من شهر رمضان.
من جهة أخرى أكد رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة حمود المالكي أن المنتخب جاهز فنيًا لخوض غمار البطولة بعد أن لعب عددًا من المباريات القوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح البطولة العربية للناشئين .. الأخضر السعودي يواجه تونس
سبق

يخوض غدًا الثلاثاء المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين أولى مبارياته أمام المنتخب التونسي في افتتاح البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة.
وكان الأخضر أنهى الحصة التدريبية الأخيرة في صالة مدينة 6 أكتوبر بقيادة المدرب التركي تناير بعد أن أنهى معسكره التدريبي في مدينة الإسكندرية الذي بدأ من الـ25 من شهر رمضان.
من جهة أخرى أكد رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة حمود المالكي أن المنتخب جاهز فنيًا لخوض غمار البطولة بعد أن لعب عددًا من المباريات القوية.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:08 PM

في افتتاح البطولة العربية للناشئين .. الأخضر السعودي يواجه تونس

تحتضنها القاهرة .. غدًا الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض غدًا الثلاثاء المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين أولى مبارياته أمام المنتخب التونسي في افتتاح البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة.
وكان الأخضر أنهى الحصة التدريبية الأخيرة في صالة مدينة 6 أكتوبر بقيادة المدرب التركي تناير بعد أن أنهى معسكره التدريبي في مدينة الإسكندرية الذي بدأ من الـ25 من شهر رمضان.
من جهة أخرى أكد رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة حمود المالكي أن المنتخب جاهز فنيًا لخوض غمار البطولة بعد أن لعب عددًا من المباريات القوية.

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