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"مدني ينبع" يكرّم فريق سنا الجزيرة لجهوده التطوعية مع الدفاع المدني

تقديم شهادة شكر.. ودرع لقائد الفريق

كرمت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، أعضاء فريق سنا الجزيرة، لجهودهم التطوعية الفاعلة ومشاركتهم في أعمال التطوع مع الدفاع المدني.

وقدم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العميد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، نيابةً عن مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، شهادة شكر إلى فريق سنا الجزيرة، ودرعاً لقائد الفريق.

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"مدني ينبع" يكرّم فريق سنا الجزيرة لجهوده التطوعية مع الدفاع المدني
سبق

كرمت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، أعضاء فريق سنا الجزيرة، لجهودهم التطوعية الفاعلة ومشاركتهم في أعمال التطوع مع الدفاع المدني.

وقدم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العميد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، نيابةً عن مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، شهادة شكر إلى فريق سنا الجزيرة، ودرعاً لقائد الفريق.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
07:48 PM

"مدني ينبع" يكرّم فريق سنا الجزيرة لجهوده التطوعية مع الدفاع المدني

تقديم شهادة شكر.. ودرع لقائد الفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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كرمت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، أعضاء فريق سنا الجزيرة، لجهودهم التطوعية الفاعلة ومشاركتهم في أعمال التطوع مع الدفاع المدني.

وقدم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العميد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، نيابةً عن مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، شهادة شكر إلى فريق سنا الجزيرة، ودرعاً لقائد الفريق.

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