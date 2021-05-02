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عملية جراحية ناجحة لمدافع الاتحاد زياد الصحفي

يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي

أعلن نادي الاتحاد إجراء مدافع الفريق الكروي الأول زياد الصحفي، اليوم الأحد، عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد، دون أن يكشف النادي عن المدة التي يحتاجها اللاعب للعودة للمشاركة بتدريبات الفريق.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أجرى اللاعب زياد الصحفي صباح اليوم عملية جراحية تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف: "سيخضع اللاعب خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد".

نادي الاتحاد زياد الصحفي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عملية جراحية ناجحة لمدافع الاتحاد زياد الصحفي
سبق

أعلن نادي الاتحاد إجراء مدافع الفريق الكروي الأول زياد الصحفي، اليوم الأحد، عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد، دون أن يكشف النادي عن المدة التي يحتاجها اللاعب للعودة للمشاركة بتدريبات الفريق.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أجرى اللاعب زياد الصحفي صباح اليوم عملية جراحية تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف: "سيخضع اللاعب خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد".

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
09:53 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:46 AM

عملية جراحية ناجحة لمدافع الاتحاد زياد الصحفي

يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي الاتحاد إجراء مدافع الفريق الكروي الأول زياد الصحفي، اليوم الأحد، عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد، دون أن يكشف النادي عن المدة التي يحتاجها اللاعب للعودة للمشاركة بتدريبات الفريق.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أجرى اللاعب زياد الصحفي صباح اليوم عملية جراحية تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف: "سيخضع اللاعب خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد".

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