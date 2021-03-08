النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة العاصمة المقدسة تضبط 52 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

بعد تنفيذ الفِرَق الميدانية 609 جولات للتأكد من استيفاء الاشتراطات

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة أمس، جولاتها التفتيشية على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية المعتمدة.

ونفّذت الفِرَق الميدانية "609" جولات رقابية؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق أربع منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار العدوى، إضافة إلى ضبط "52" منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الأنشطة التي لم تطبق البروتوكولات الصحية للحد من فيروس كورونا أو تهاونت في تطبيقه.

كما صادرت نحو 60 كغم من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية التي تقوم بها حيال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم إتلاف الكميات المصادرة وفق الطرق الصحية المتبعة، والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة؛ حرصًا على سلامة المستهلكين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ في حال وجود مخالفة تتعلق بالبلدية وعدم التردد بالاتصال على (940) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها على الفور.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تضبط 52 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية
سبق

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة أمس، جولاتها التفتيشية على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية المعتمدة.

ونفّذت الفِرَق الميدانية "609" جولات رقابية؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق أربع منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار العدوى، إضافة إلى ضبط "52" منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الأنشطة التي لم تطبق البروتوكولات الصحية للحد من فيروس كورونا أو تهاونت في تطبيقه.

كما صادرت نحو 60 كغم من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية التي تقوم بها حيال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم إتلاف الكميات المصادرة وفق الطرق الصحية المتبعة، والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة؛ حرصًا على سلامة المستهلكين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ في حال وجود مخالفة تتعلق بالبلدية وعدم التردد بالاتصال على (940) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها على الفور.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:58 PM

أمانة العاصمة المقدسة تضبط 52 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

بعد تنفيذ الفِرَق الميدانية 609 جولات للتأكد من استيفاء الاشتراطات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
44

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة أمس، جولاتها التفتيشية على الأنشطة الغذائية والأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية المعتمدة.

ونفّذت الفِرَق الميدانية "609" جولات رقابية؛ بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق أربع منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار العدوى، إضافة إلى ضبط "52" منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الأنشطة التي لم تطبق البروتوكولات الصحية للحد من فيروس كورونا أو تهاونت في تطبيقه.

كما صادرت نحو 60 كغم من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك ضمن جولاتها الرقابية التي تقوم بها حيال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم إتلاف الكميات المصادرة وفق الطرق الصحية المتبعة، والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة التقيد بتنفيذ الاشتراطات الصحية اللازمة؛ حرصًا على سلامة المستهلكين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ في حال وجود مخالفة تتعلق بالبلدية وعدم التردد بالاتصال على (940) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها على الفور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,035
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,710
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,158

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة