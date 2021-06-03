النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق الدورة الأولى من مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة"

اشتملت على دورات للمشاركين وأقيمت بحي الطريف التاريخي

انطلقت اليوم الدورة الأولى من مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" في نسختها الثانية للنشء والشباب، التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، لتعزيز الإرث الوطني العريق الخاص بالعرضة النجدية، والتوعية والتثقيف بأسس وفن العرضة السعودية، وتنمية روح الفخر والعزة بماضٍ راسخ ومجدٍ يضرب عمق التاريخ، يرتبط بالعرضة المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وأقيمت الدورة التدريبية الأولى للنسخة الثانية لذلك العام في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديدًا في قصر الأمير ثنيان، الذي يُعد أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف؛ حيث ستستمر الدورة الأولى لمدة يومين وتضم النشء والشباب الذين سجلوا أسماءهم للدورة خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر بن محمد السديري، بأن "مبادرة الدرعية.. بيت العرضة، تنطلق من اهتمام هيئة تطوير بوابة الدرعية بهذا الموروث العريق المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، والتي تهدف لإبراز هذا الفن التراثي العريق والمتوارث من حوالي ٣٠٠ عام في القلب من حي الطريف التاريخي والمسجل هو أيضًا في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي".

وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" جاءت في إطار تفعيل الهيئة لمبادراتها الاجتماعية والثقافية في الأرض التي عرفت بكونها موطنًا للعرضة السعودية.

وتنقسم مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" إلى مسارين؛ المسار الأول يشمل دورات تدريبية تقدم للمسجلين لتعليمهم وتوعيتهم بفنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤدّيها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم مسابقة "الدرعية.. بيت العرضة" للمتأهلين من الدورات التدريبية التي أقيمت في المسار الأول؛ إذ يتم استقبال المشاركين والمتسابقين طوال أربع دورات خلال عام 2021 الجاري، ويرشح خلالها خمسة متقدمين من كل دورة، وحتى الأدوار النهائية، للوصول إلى 20 مرشحًا، كما يجب أن يجتاز المشاركون الدورات، وفقاً لمعايير التقييم المحددة من قبل هيئة التحكيم، التي تشمل العناصر التالية (العلم، الزي، السيف، الطبول، المحورب).

وتهدف مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" إلى تسليط الضوء على تاريخ وثقافة الدرعية، وترسيخ هذا الإرث العريق في أذهان شباب الوطن، في ظل ما تمثله العرضة من قيمة تاريخية، باعتبارها رقصة انتصار وعز وفخر، ورمزًا يعكس تاريخ وأمجاد المملكة وبطولات الشعب السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق الدورة الأولى من مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة"
سبق

انطلقت اليوم الدورة الأولى من مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" في نسختها الثانية للنشء والشباب، التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، لتعزيز الإرث الوطني العريق الخاص بالعرضة النجدية، والتوعية والتثقيف بأسس وفن العرضة السعودية، وتنمية روح الفخر والعزة بماضٍ راسخ ومجدٍ يضرب عمق التاريخ، يرتبط بالعرضة المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وأقيمت الدورة التدريبية الأولى للنسخة الثانية لذلك العام في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديدًا في قصر الأمير ثنيان، الذي يُعد أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف؛ حيث ستستمر الدورة الأولى لمدة يومين وتضم النشء والشباب الذين سجلوا أسماءهم للدورة خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر بن محمد السديري، بأن "مبادرة الدرعية.. بيت العرضة، تنطلق من اهتمام هيئة تطوير بوابة الدرعية بهذا الموروث العريق المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، والتي تهدف لإبراز هذا الفن التراثي العريق والمتوارث من حوالي ٣٠٠ عام في القلب من حي الطريف التاريخي والمسجل هو أيضًا في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي".

وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" جاءت في إطار تفعيل الهيئة لمبادراتها الاجتماعية والثقافية في الأرض التي عرفت بكونها موطنًا للعرضة السعودية.

وتنقسم مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" إلى مسارين؛ المسار الأول يشمل دورات تدريبية تقدم للمسجلين لتعليمهم وتوعيتهم بفنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤدّيها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم مسابقة "الدرعية.. بيت العرضة" للمتأهلين من الدورات التدريبية التي أقيمت في المسار الأول؛ إذ يتم استقبال المشاركين والمتسابقين طوال أربع دورات خلال عام 2021 الجاري، ويرشح خلالها خمسة متقدمين من كل دورة، وحتى الأدوار النهائية، للوصول إلى 20 مرشحًا، كما يجب أن يجتاز المشاركون الدورات، وفقاً لمعايير التقييم المحددة من قبل هيئة التحكيم، التي تشمل العناصر التالية (العلم، الزي، السيف، الطبول، المحورب).

وتهدف مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" إلى تسليط الضوء على تاريخ وثقافة الدرعية، وترسيخ هذا الإرث العريق في أذهان شباب الوطن، في ظل ما تمثله العرضة من قيمة تاريخية، باعتبارها رقصة انتصار وعز وفخر، ورمزًا يعكس تاريخ وأمجاد المملكة وبطولات الشعب السعودي.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
08:41 PM

انطلاق الدورة الأولى من مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة"

اشتملت على دورات للمشاركين وأقيمت بحي الطريف التاريخي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
991

انطلقت اليوم الدورة الأولى من مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" في نسختها الثانية للنشء والشباب، التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، لتعزيز الإرث الوطني العريق الخاص بالعرضة النجدية، والتوعية والتثقيف بأسس وفن العرضة السعودية، وتنمية روح الفخر والعزة بماضٍ راسخ ومجدٍ يضرب عمق التاريخ، يرتبط بالعرضة المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وأقيمت الدورة التدريبية الأولى للنسخة الثانية لذلك العام في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديدًا في قصر الأمير ثنيان، الذي يُعد أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف؛ حيث ستستمر الدورة الأولى لمدة يومين وتضم النشء والشباب الذين سجلوا أسماءهم للدورة خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر بن محمد السديري، بأن "مبادرة الدرعية.. بيت العرضة، تنطلق من اهتمام هيئة تطوير بوابة الدرعية بهذا الموروث العريق المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز، والتي تهدف لإبراز هذا الفن التراثي العريق والمتوارث من حوالي ٣٠٠ عام في القلب من حي الطريف التاريخي والمسجل هو أيضًا في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي".

وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" جاءت في إطار تفعيل الهيئة لمبادراتها الاجتماعية والثقافية في الأرض التي عرفت بكونها موطنًا للعرضة السعودية.

وتنقسم مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" إلى مسارين؛ المسار الأول يشمل دورات تدريبية تقدم للمسجلين لتعليمهم وتوعيتهم بفنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤدّيها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم مسابقة "الدرعية.. بيت العرضة" للمتأهلين من الدورات التدريبية التي أقيمت في المسار الأول؛ إذ يتم استقبال المشاركين والمتسابقين طوال أربع دورات خلال عام 2021 الجاري، ويرشح خلالها خمسة متقدمين من كل دورة، وحتى الأدوار النهائية، للوصول إلى 20 مرشحًا، كما يجب أن يجتاز المشاركون الدورات، وفقاً لمعايير التقييم المحددة من قبل هيئة التحكيم، التي تشمل العناصر التالية (العلم، الزي، السيف، الطبول، المحورب).

وتهدف مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" إلى تسليط الضوء على تاريخ وثقافة الدرعية، وترسيخ هذا الإرث العريق في أذهان شباب الوطن، في ظل ما تمثله العرضة من قيمة تاريخية، باعتبارها رقصة انتصار وعز وفخر، ورمزًا يعكس تاريخ وأمجاد المملكة وبطولات الشعب السعودي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة