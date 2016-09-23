"إبراهيم عارف" يعبر عن حب الوطن والقيادة بقصيدة شعرية بمناسبة اليوم الوطني

قال في مطلعها : يادار العز والأصالة والمجد والفخر.. يالسعودية وطن نبع الحضارة

سطر الدكتور إبراهيم عبدالواحد عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة، قصيدة جديدة، في حب الوطن والقيادة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 91.

وتفصيلاً، عبر "عارف" عن فخره بالانتماء للمملكة ووصفها بأنها دار العز والأصالة والمجد والفخر ونبع الحضارة، وجاءت أبيات القصيدة كالتالي :

يادار العز والأصالة والمجد والفخر

يالسعودية وطن نبع الحضارة

هي لنا دار رددها ملايين البشر

وبيوم الوطن 91 صارت شعاره

ارض الكرم والعطا والشموخ والفكر

أرض الايمان والتوحيد والأمن والطهارة

من عهد الموحد الإمام الصقر

ما من مسلم إلا ويعدها داره

للمواطن عشق وحياة وللعرب صدر

وللعالم سلام تسعى لانتشاره

ياوطن انت للخير مثل البحر

كل موجة منك تحمل دوم بشارة

مشاريع ونمو على مد النظر

نهضة وطموح وانجازات جبارة

القيادة حكيمة وتمتاز بالصبر

والجنود أبطال وعالين المهارة

والشعب كله بالطيب اشتهر

والشهامة والوفا وروح الجسارة

من تطاول عليك ماله الا القهر

ومن حالفك دايم يحتفل بانتصاره

سلمان ومحمد هم عنوان النصر

من عاداهم غدا عنوانه الخسارة

يحفظك ربي من كل سؤ وشر

يا وطن يفخر الكون بازدهاره