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"خيرية صعوبات التعلم" تنظم ورشة حول حماية الأطفال من السلوكيات السيئة

تتضمن عدداً من المحاور لمساعدة الآباء والمدربين للاستفادة من برامج الجمعية

تعتزم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم إقامة ورشة علمية مجانية، بعنوان "كيف نحمي أطفالنا من السلوكيات السيئة؟" يقدمها الدكتور محمد محجوب مدرب مهارات تطوير الذات والمتخصص في الإرشاد النفسي، عبر برنامج زووم، وذلك يوم الثلاثاء القادم 9/ 1/ 1443 الموافق 17/ 8/ 2021م بعد صلاة المغرب مباشرة، وسوف يكون هناك مترجم لغة الإشارة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية.

وتفصيلاً، تتضمَّنُ الورشةُ عدداً من المحاور الفاعلة لمساعدة الآباء والأمهات والمدربين، والاستفادة القصوى من برامج وأنشطة الجمعية.

ويدير الورشة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، حيث قال إن المشاركة الفعَّالة في خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم على أرض الحرمين الشريفين تعد من أفضل الخدمات التي تحرص الجمعية على تنفيذها، بدعم ومؤازرة محبي الخير في هذا البلد المعطاء، الذي تحرص الحكومة - أيدها الله تعالى - على نقل أفضل الصور والمشاعر الصادقة لجميع أفراد المجتمع الغالي.

وبين "آل عثمان" أن اهتمام ومشاركة الجمعية في برامج وأنشطة تخص الأطفال، وهم شباب المستقبل المشرق - بإذن الله تعالى- تعتبر وسام شرف وفخراً لنا لخدمة هذا الدين الحنيف، حاثاً جميع رجال الأعمال على دعم الجمعية؛ ليتسنى لها تقديم الخدمات التربوية والتعليمية، والتثقيفية، والرياضية، والاجتماعية، لذوي صعوبات التعلم وأسرهم، وللمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم مجاناً.

وقدم "آل عثمان" كل الشكر والتقدير والاحترام لكل منسوبي ومنسوبات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وجميع المسلمين والمسلمات الداعمين للعمل الخيري والإنساني، سائلاً المولى - عزَّ وجلَّ - أن يحفظَ أطفالَنا، وأن يَمُنَّ بالمزيد من العطاء والتقدم لبلادنا الحبيبة، وهي في أمنٍ وأمانٍ، وجميع بلاد المسلمين.

ويمكن المشاركة الفعَّالة وحضور الورشة، والتسجيل عبر جوال الجمعية 0595131466 أو عبر برنامج زووم خلال الرابط:
https://us02web.zoom

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"خيرية صعوبات التعلم" تنظم ورشة حول حماية الأطفال من السلوكيات السيئة
سبق

تعتزم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم إقامة ورشة علمية مجانية، بعنوان "كيف نحمي أطفالنا من السلوكيات السيئة؟" يقدمها الدكتور محمد محجوب مدرب مهارات تطوير الذات والمتخصص في الإرشاد النفسي، عبر برنامج زووم، وذلك يوم الثلاثاء القادم 9/ 1/ 1443 الموافق 17/ 8/ 2021م بعد صلاة المغرب مباشرة، وسوف يكون هناك مترجم لغة الإشارة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية.

وتفصيلاً، تتضمَّنُ الورشةُ عدداً من المحاور الفاعلة لمساعدة الآباء والأمهات والمدربين، والاستفادة القصوى من برامج وأنشطة الجمعية.

ويدير الورشة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، حيث قال إن المشاركة الفعَّالة في خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم على أرض الحرمين الشريفين تعد من أفضل الخدمات التي تحرص الجمعية على تنفيذها، بدعم ومؤازرة محبي الخير في هذا البلد المعطاء، الذي تحرص الحكومة - أيدها الله تعالى - على نقل أفضل الصور والمشاعر الصادقة لجميع أفراد المجتمع الغالي.

وبين "آل عثمان" أن اهتمام ومشاركة الجمعية في برامج وأنشطة تخص الأطفال، وهم شباب المستقبل المشرق - بإذن الله تعالى- تعتبر وسام شرف وفخراً لنا لخدمة هذا الدين الحنيف، حاثاً جميع رجال الأعمال على دعم الجمعية؛ ليتسنى لها تقديم الخدمات التربوية والتعليمية، والتثقيفية، والرياضية، والاجتماعية، لذوي صعوبات التعلم وأسرهم، وللمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم مجاناً.

وقدم "آل عثمان" كل الشكر والتقدير والاحترام لكل منسوبي ومنسوبات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وجميع المسلمين والمسلمات الداعمين للعمل الخيري والإنساني، سائلاً المولى - عزَّ وجلَّ - أن يحفظَ أطفالَنا، وأن يَمُنَّ بالمزيد من العطاء والتقدم لبلادنا الحبيبة، وهي في أمنٍ وأمانٍ، وجميع بلاد المسلمين.

ويمكن المشاركة الفعَّالة وحضور الورشة، والتسجيل عبر جوال الجمعية 0595131466 أو عبر برنامج زووم خلال الرابط:
https://us02web.zoom

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
10:25 PM

"خيرية صعوبات التعلم" تنظم ورشة حول حماية الأطفال من السلوكيات السيئة

تتضمن عدداً من المحاور لمساعدة الآباء والمدربين للاستفادة من برامج الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم إقامة ورشة علمية مجانية، بعنوان "كيف نحمي أطفالنا من السلوكيات السيئة؟" يقدمها الدكتور محمد محجوب مدرب مهارات تطوير الذات والمتخصص في الإرشاد النفسي، عبر برنامج زووم، وذلك يوم الثلاثاء القادم 9/ 1/ 1443 الموافق 17/ 8/ 2021م بعد صلاة المغرب مباشرة، وسوف يكون هناك مترجم لغة الإشارة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية.

وتفصيلاً، تتضمَّنُ الورشةُ عدداً من المحاور الفاعلة لمساعدة الآباء والأمهات والمدربين، والاستفادة القصوى من برامج وأنشطة الجمعية.

ويدير الورشة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، حيث قال إن المشاركة الفعَّالة في خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم على أرض الحرمين الشريفين تعد من أفضل الخدمات التي تحرص الجمعية على تنفيذها، بدعم ومؤازرة محبي الخير في هذا البلد المعطاء، الذي تحرص الحكومة - أيدها الله تعالى - على نقل أفضل الصور والمشاعر الصادقة لجميع أفراد المجتمع الغالي.

وبين "آل عثمان" أن اهتمام ومشاركة الجمعية في برامج وأنشطة تخص الأطفال، وهم شباب المستقبل المشرق - بإذن الله تعالى- تعتبر وسام شرف وفخراً لنا لخدمة هذا الدين الحنيف، حاثاً جميع رجال الأعمال على دعم الجمعية؛ ليتسنى لها تقديم الخدمات التربوية والتعليمية، والتثقيفية، والرياضية، والاجتماعية، لذوي صعوبات التعلم وأسرهم، وللمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم مجاناً.

وقدم "آل عثمان" كل الشكر والتقدير والاحترام لكل منسوبي ومنسوبات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، وجميع المسلمين والمسلمات الداعمين للعمل الخيري والإنساني، سائلاً المولى - عزَّ وجلَّ - أن يحفظَ أطفالَنا، وأن يَمُنَّ بالمزيد من العطاء والتقدم لبلادنا الحبيبة، وهي في أمنٍ وأمانٍ، وجميع بلاد المسلمين.

ويمكن المشاركة الفعَّالة وحضور الورشة، والتسجيل عبر جوال الجمعية 0595131466 أو عبر برنامج زووم خلال الرابط:
https://us02web.zoom

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