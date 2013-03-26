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"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

قالت يتم التعامل مع الأنواع العقورة التي تمثل خطرًا طبقًا لنصوص الشريعة

أكدت أمانة العاصمة المقدسة التزامها التام بنصوص الشريعة الإسلامية عند التعامل مع الكلاب الضالة، مبديةً تعاونها مع جمعية الرفق بالحيوان.

وتفصيلاً، أشار مصدر في أمانة العاصمة المقدسة لـ "سبق" إلى أنه في إطار الحملة الميدانية التي تقوم بها الأمانة ضد الكلاب الضالة؛ تقوم الفرق المختصة بالتعامل مع الكلاب الضالة وفق طريقتين الأولى مع الكلاب التي لا تشكّل خطرًا؛ حيث يتم تهجيرها وإبعادها خارج المدينة والنطاق العمراني.

ويتم التعامل مع الكلاب العقورة التي تشكّل خطرًا على أرواح السكان طبقًا لنصوص الشريعة الإسلامية.

أمانة العاصمة المقدسة كلاب ضالة كلاب ضالة تفترس طفلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة
سبق

أكدت أمانة العاصمة المقدسة التزامها التام بنصوص الشريعة الإسلامية عند التعامل مع الكلاب الضالة، مبديةً تعاونها مع جمعية الرفق بالحيوان.

وتفصيلاً، أشار مصدر في أمانة العاصمة المقدسة لـ "سبق" إلى أنه في إطار الحملة الميدانية التي تقوم بها الأمانة ضد الكلاب الضالة؛ تقوم الفرق المختصة بالتعامل مع الكلاب الضالة وفق طريقتين الأولى مع الكلاب التي لا تشكّل خطرًا؛ حيث يتم تهجيرها وإبعادها خارج المدينة والنطاق العمراني.

ويتم التعامل مع الكلاب العقورة التي تشكّل خطرًا على أرواح السكان طبقًا لنصوص الشريعة الإسلامية.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
02:10 AM

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

قالت يتم التعامل مع الأنواع العقورة التي تمثل خطرًا طبقًا لنصوص الشريعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
785

أكدت أمانة العاصمة المقدسة التزامها التام بنصوص الشريعة الإسلامية عند التعامل مع الكلاب الضالة، مبديةً تعاونها مع جمعية الرفق بالحيوان.

وتفصيلاً، أشار مصدر في أمانة العاصمة المقدسة لـ "سبق" إلى أنه في إطار الحملة الميدانية التي تقوم بها الأمانة ضد الكلاب الضالة؛ تقوم الفرق المختصة بالتعامل مع الكلاب الضالة وفق طريقتين الأولى مع الكلاب التي لا تشكّل خطرًا؛ حيث يتم تهجيرها وإبعادها خارج المدينة والنطاق العمراني.

ويتم التعامل مع الكلاب العقورة التي تشكّل خطرًا على أرواح السكان طبقًا لنصوص الشريعة الإسلامية.

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