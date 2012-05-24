النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: عدد الوفيات التي سبّبتها الجائحة أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من المعلنة

شددت على أن كورونا تُشكّل خطرًا كبيرًا على صحة الشعوب ورفاهيتها في العالم بأسره

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سبّبتها جائحة كورونا، أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت في 2020 بوفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر؛ في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وقالت "سميرة أسماء"، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة بالبيانات في مؤتمر صحفي: إن "هذه الحصيلة تطابق التقديرات المماثلة التي تنص جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًّا".

وأشارت "أسماء" إلى أن "الجائحة تسببت حتى الآن -بحسب أرقام منظمة الصحة- في نحو ستة إلى ثمانية ملايين وفاة مباشرة وغير مباشرة"؛ وفق "روسيا اليوم".

وشددت على أن "جائحة كورونا تشكّل خطرًا كبيرًا على صحة الشعوب ورفاهيتها في العالم بأسره".

وأضافت أن "منظمة الصحة كانت تعمل مع الدول من أجل تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء؛ حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة الطارئة المقبلة".

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: عدد الوفيات التي سبّبتها الجائحة أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من المعلنة
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سبّبتها جائحة كورونا، أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت في 2020 بوفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر؛ في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وقالت "سميرة أسماء"، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة بالبيانات في مؤتمر صحفي: إن "هذه الحصيلة تطابق التقديرات المماثلة التي تنص جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًّا".

وأشارت "أسماء" إلى أن "الجائحة تسببت حتى الآن -بحسب أرقام منظمة الصحة- في نحو ستة إلى ثمانية ملايين وفاة مباشرة وغير مباشرة"؛ وفق "روسيا اليوم".

وشددت على أن "جائحة كورونا تشكّل خطرًا كبيرًا على صحة الشعوب ورفاهيتها في العالم بأسره".

وأضافت أن "منظمة الصحة كانت تعمل مع الدول من أجل تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء؛ حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة الطارئة المقبلة".

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:29 AM

الصحة العالمية: عدد الوفيات التي سبّبتها الجائحة أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من المعلنة

شددت على أن كورونا تُشكّل خطرًا كبيرًا على صحة الشعوب ورفاهيتها في العالم بأسره

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,527

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سبّبتها جائحة كورونا، أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت في 2020 بوفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر؛ في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وقالت "سميرة أسماء"، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة بالبيانات في مؤتمر صحفي: إن "هذه الحصيلة تطابق التقديرات المماثلة التي تنص جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًّا".

وأشارت "أسماء" إلى أن "الجائحة تسببت حتى الآن -بحسب أرقام منظمة الصحة- في نحو ستة إلى ثمانية ملايين وفاة مباشرة وغير مباشرة"؛ وفق "روسيا اليوم".

وشددت على أن "جائحة كورونا تشكّل خطرًا كبيرًا على صحة الشعوب ورفاهيتها في العالم بأسره".

وأضافت أن "منظمة الصحة كانت تعمل مع الدول من أجل تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء؛ حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة الطارئة المقبلة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة