كشفت شركة سوني قبل ساعات عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.
بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5
كشفت شركة سوني قبل ساعات عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.
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بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-12
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
12:39 PM
بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5
كشفت شركة سوني قبل ساعات عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.
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