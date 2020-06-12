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بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5

كشفت شركة سوني قبل ساعات عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

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بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5
سبق

كشفت شركة سوني قبل ساعات عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
12:39 PM

بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
7,256

كشفت شركة سوني قبل ساعات عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

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