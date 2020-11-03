تسجيل وفاة و5 إصابات جديدة بكورونا في الطائف

6 حالات تعافٍ جديدة ترفع الإجمالي لـ10670

سجلت الطائف، حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما رفع الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 225 وفاة.

كما سجلت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 11.034 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 10.670 حالة، بعد تسجيل 6 حالات تعافٍ جديدة.

يُشار إلى أن الحالات النشطة بلغت 139 حالة، ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.