ليبيا تسجل 650 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

التحاليل أظهرت سلبية 4028 عينة وشفاء 678 شخصًا

سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 678 حالة شفاء و 13 وفاة.

وتفصيلاً، قال المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أنه تسلم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.

