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4 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار غزيرة وسيول وضباب

تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر بعضها حتى الثامنة صباحا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وحائل وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وسيول وتساقط للبرد، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح السبت.

وفي تنبيهين آخرين لمنطقة مكة المكرمة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد سحباً رعدية وضباباً مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وأصدرت الهيئة تنبيها متقدما لمنطقة حائل بأنها تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وسيول وتساقط للبرد، وتشمل الحالة السليمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة عسير أيضاً ضباباً مصحوباً بتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً مصحوباً بتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق والمخواة وبلجرشي وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

حالة الطقس أمطار سيول الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار غزيرة وسيول وضباب
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وحائل وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وسيول وتساقط للبرد، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح السبت.

وفي تنبيهين آخرين لمنطقة مكة المكرمة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد سحباً رعدية وضباباً مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وأصدرت الهيئة تنبيها متقدما لمنطقة حائل بأنها تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وسيول وتساقط للبرد، وتشمل الحالة السليمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة عسير أيضاً ضباباً مصحوباً بتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً مصحوباً بتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق والمخواة وبلجرشي وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
11:47 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:24 AM

4 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطار غزيرة وسيول وضباب

تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر بعضها حتى الثامنة صباحا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وحائل وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وسيول وتساقط للبرد، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح السبت.

وفي تنبيهين آخرين لمنطقة مكة المكرمة، ذكرت الأرصاد أنها تشهد سحباً رعدية وضباباً مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وأصدرت الهيئة تنبيها متقدما لمنطقة حائل بأنها تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وسيول وتساقط للبرد، وتشمل الحالة السليمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة عسير أيضاً ضباباً مصحوباً بتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد ضباباً مصحوباً بتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والمندق والمخواة وبلجرشي وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

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