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الرائد يرفض هدايا الدفاع.. و"السومة" يعاقبهم بهدف قاتل

قلّص الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطة.. "التاريخي" حضر

واصل الأهلي زحفه نحو صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن قلص الفارق بينه وبين المتصدر (الهلال) إلى نقطة واحدة فقط؛ إذ حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على مستضيفه الرائد2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وكان الرائد البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق "نيكولتش" من ركلة جزاء في الشوط الأول. وعادل "ميتريتا" النتيجة للأهلي عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني، فيما عاد (هداف دوري المحترفين التاريخي) عمر السومة بهدف قاتل للأهلي عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

وبتلك النتيجة بقي الأهلي ثانيًا برصيد22 نقطة، والرائد في المركز الـ12 برصيد11 نقطة.

الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يرفض هدايا الدفاع.. و"السومة" يعاقبهم بهدف قاتل
سبق

واصل الأهلي زحفه نحو صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن قلص الفارق بينه وبين المتصدر (الهلال) إلى نقطة واحدة فقط؛ إذ حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على مستضيفه الرائد2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وكان الرائد البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق "نيكولتش" من ركلة جزاء في الشوط الأول. وعادل "ميتريتا" النتيجة للأهلي عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني، فيما عاد (هداف دوري المحترفين التاريخي) عمر السومة بهدف قاتل للأهلي عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

وبتلك النتيجة بقي الأهلي ثانيًا برصيد22 نقطة، والرائد في المركز الـ12 برصيد11 نقطة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
08:47 PM

الرائد يرفض هدايا الدفاع.. و"السومة" يعاقبهم بهدف قاتل

قلّص الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطة.. "التاريخي" حضر

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أحمد سرور - الرياض
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واصل الأهلي زحفه نحو صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن قلص الفارق بينه وبين المتصدر (الهلال) إلى نقطة واحدة فقط؛ إذ حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على مستضيفه الرائد2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وكان الرائد البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق "نيكولتش" من ركلة جزاء في الشوط الأول. وعادل "ميتريتا" النتيجة للأهلي عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني، فيما عاد (هداف دوري المحترفين التاريخي) عمر السومة بهدف قاتل للأهلي عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

وبتلك النتيجة بقي الأهلي ثانيًا برصيد22 نقطة، والرائد في المركز الـ12 برصيد11 نقطة.

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