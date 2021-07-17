النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخطوط": وصول أول رحلة تحمل 258 حاجًّا من الرياض إلى جدة

تخصيص 8 رحلات لنقل 3 آلاف حاج.. عبر 3 مطارات داخلية

أعلنت الخطوط السعودية عن وصول أول رحلة خاصة لنقل الحجاج، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض على الرحلة رقم (SV5935) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الساعة (14:35) من مساء اليوم وعلى متنها (258) حاجًّا.
وقد كان في استقبالهم نائب الرئيس للعمليات الأرضية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي راشد بن محمد العجمي وعدد من المسؤولين بالقطاعات التشغيلية.
وبادرت "السعودية" بتوزيع هدايا للحجاج على متن الرحلات المخصصة للحج، بالإضافة إلى المطار للحجاج الواصلين على متن شركات الطيران الأخرى، إلى جانب توزيعها في المشاعر للحجاج القادمين عبر الطرق البرية.
وتَضمنت الهدايا باقة متنوعة من أدوات التعقيم، كما يُمكن للضيوف تحميل أدعية باللغتين العربية والإنجليزية على أجهزتهم الذكية من خلال مسح "الباركود" المتوفر على غلاف الهدايا.
ويتم تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية، يعمل على مدار الساعة، بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطارات.
وتراعي "السعودية" تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين منسوبيها وكذلك الضيوف، وتقدم باقة متكاملة من الخدمات أرضًا وجوًّا بما يجعل من رحلة الإيمان لضيوف بيت الله الحرام سهلة وميسرة.
وفور انتهاء مرحلة الوصول، ستبدأ "السعودية" استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن؛ وذلك بتجنيد كافة إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.
وقالت الخطوط السعودية إنها خصصت 8 رحلات لنقل الحجاج عبر الرحلات الداخلية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء الدولي؛ حيث يقدر عدد الحجاج على متن هذه الرحلات بأكثر من ثلاثة آلاف حاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخطوط": وصول أول رحلة تحمل 258 حاجًّا من الرياض إلى جدة
سبق

أعلنت الخطوط السعودية عن وصول أول رحلة خاصة لنقل الحجاج، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض على الرحلة رقم (SV5935) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الساعة (14:35) من مساء اليوم وعلى متنها (258) حاجًّا.
وقد كان في استقبالهم نائب الرئيس للعمليات الأرضية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي راشد بن محمد العجمي وعدد من المسؤولين بالقطاعات التشغيلية.
وبادرت "السعودية" بتوزيع هدايا للحجاج على متن الرحلات المخصصة للحج، بالإضافة إلى المطار للحجاج الواصلين على متن شركات الطيران الأخرى، إلى جانب توزيعها في المشاعر للحجاج القادمين عبر الطرق البرية.
وتَضمنت الهدايا باقة متنوعة من أدوات التعقيم، كما يُمكن للضيوف تحميل أدعية باللغتين العربية والإنجليزية على أجهزتهم الذكية من خلال مسح "الباركود" المتوفر على غلاف الهدايا.
ويتم تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية، يعمل على مدار الساعة، بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطارات.
وتراعي "السعودية" تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين منسوبيها وكذلك الضيوف، وتقدم باقة متكاملة من الخدمات أرضًا وجوًّا بما يجعل من رحلة الإيمان لضيوف بيت الله الحرام سهلة وميسرة.
وفور انتهاء مرحلة الوصول، ستبدأ "السعودية" استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن؛ وذلك بتجنيد كافة إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.
وقالت الخطوط السعودية إنها خصصت 8 رحلات لنقل الحجاج عبر الرحلات الداخلية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء الدولي؛ حيث يقدر عدد الحجاج على متن هذه الرحلات بأكثر من ثلاثة آلاف حاج.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
05:45 PM

"الخطوط": وصول أول رحلة تحمل 258 حاجًّا من الرياض إلى جدة

تخصيص 8 رحلات لنقل 3 آلاف حاج.. عبر 3 مطارات داخلية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
5,326

أعلنت الخطوط السعودية عن وصول أول رحلة خاصة لنقل الحجاج، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض على الرحلة رقم (SV5935) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الساعة (14:35) من مساء اليوم وعلى متنها (258) حاجًّا.
وقد كان في استقبالهم نائب الرئيس للعمليات الأرضية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي راشد بن محمد العجمي وعدد من المسؤولين بالقطاعات التشغيلية.
وبادرت "السعودية" بتوزيع هدايا للحجاج على متن الرحلات المخصصة للحج، بالإضافة إلى المطار للحجاج الواصلين على متن شركات الطيران الأخرى، إلى جانب توزيعها في المشاعر للحجاج القادمين عبر الطرق البرية.
وتَضمنت الهدايا باقة متنوعة من أدوات التعقيم، كما يُمكن للضيوف تحميل أدعية باللغتين العربية والإنجليزية على أجهزتهم الذكية من خلال مسح "الباركود" المتوفر على غلاف الهدايا.
ويتم تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية، يعمل على مدار الساعة، بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطارات.
وتراعي "السعودية" تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين منسوبيها وكذلك الضيوف، وتقدم باقة متكاملة من الخدمات أرضًا وجوًّا بما يجعل من رحلة الإيمان لضيوف بيت الله الحرام سهلة وميسرة.
وفور انتهاء مرحلة الوصول، ستبدأ "السعودية" استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن؛ وذلك بتجنيد كافة إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.
وقالت الخطوط السعودية إنها خصصت 8 رحلات لنقل الحجاج عبر الرحلات الداخلية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء الدولي؛ حيث يقدر عدد الحجاج على متن هذه الرحلات بأكثر من ثلاثة آلاف حاج.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة