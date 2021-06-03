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كشافة يفاجئون قائدهم "الدوسري" بممر شرفي تكريمًا له في يوم تقاعده

رغم حرارة شمس مربعانية القيظ التي بلغت 44°.. أحد أبرز القيادات العربية

فاجأت مجموعة من القيادات الكشفية والكشافين في محافظة وادي الدواسر قائدهم الكشفي مبارك بن عوض الدوسري وهم يصطفون ظهر اليوم أمامه كممر شرفي له، رغم حرارة شمس مربعانية القيظ التي بلغت 44°، وهو يغادر مقر عمله إلى مركبته بعد إحالته للتقاعد لبلوغه السن النظامي.

وشهد الممر الشرفي الذي لم يكن يعلم عنه القائد المُحتفى به الدوسري حضور ومُشاركة عددٍ من زملائه وأصدقائه وأبنائه الذين تمت دعوتهم والتنسيق معهم سرًّا دون أن يعرف المحتفى به؛ الأمر الذي جعل من الاحتفالية رغم بساطتها مؤثرة للمشاعر وتسابقت فيها دموع الوفاء من الأوفياء لقائدهم وزميلهم الذي بادلهم الحب بالحب طيلة عمله الكشفي التطوعي.

وعبر الدوسري في نهاية الممر الشرفي عن شكره لهم على تلك المفاجأة التي تؤكد وفاءهم وتقديرهم له؛ وهو ما يعتبره بحسب وصفه وسامًا على صدره يعتزّ به، وخاصة أن حضورهم ذلك جاء في وقت إجازتهم، فضلًا عن وقوفهم في تلك الساعة من النهار التي تشهد الأيام الأولى من مربعانية القيظ.

ويُعد "الدوسري" أحد أبرز القيادات الكشفية العربية في المجال الإعلامي الكشفي، وقد تولى رئاسة اللجنة العربية للإعلام والاتصال في أكثر من دورة.

وقاد "الدوسري" العمل الإعلامي في العديد من المناسبات الكشفية الإعلامية المحلية والعربية والدولية، كما أنه عضو في العديد من اللجان والجمعيات التي تهتم بالإعلام والعلاقات العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كشافة يفاجئون قائدهم "الدوسري" بممر شرفي تكريمًا له في يوم تقاعده
سبق

فاجأت مجموعة من القيادات الكشفية والكشافين في محافظة وادي الدواسر قائدهم الكشفي مبارك بن عوض الدوسري وهم يصطفون ظهر اليوم أمامه كممر شرفي له، رغم حرارة شمس مربعانية القيظ التي بلغت 44°، وهو يغادر مقر عمله إلى مركبته بعد إحالته للتقاعد لبلوغه السن النظامي.

وشهد الممر الشرفي الذي لم يكن يعلم عنه القائد المُحتفى به الدوسري حضور ومُشاركة عددٍ من زملائه وأصدقائه وأبنائه الذين تمت دعوتهم والتنسيق معهم سرًّا دون أن يعرف المحتفى به؛ الأمر الذي جعل من الاحتفالية رغم بساطتها مؤثرة للمشاعر وتسابقت فيها دموع الوفاء من الأوفياء لقائدهم وزميلهم الذي بادلهم الحب بالحب طيلة عمله الكشفي التطوعي.

وعبر الدوسري في نهاية الممر الشرفي عن شكره لهم على تلك المفاجأة التي تؤكد وفاءهم وتقديرهم له؛ وهو ما يعتبره بحسب وصفه وسامًا على صدره يعتزّ به، وخاصة أن حضورهم ذلك جاء في وقت إجازتهم، فضلًا عن وقوفهم في تلك الساعة من النهار التي تشهد الأيام الأولى من مربعانية القيظ.

ويُعد "الدوسري" أحد أبرز القيادات الكشفية العربية في المجال الإعلامي الكشفي، وقد تولى رئاسة اللجنة العربية للإعلام والاتصال في أكثر من دورة.

وقاد "الدوسري" العمل الإعلامي في العديد من المناسبات الكشفية الإعلامية المحلية والعربية والدولية، كما أنه عضو في العديد من اللجان والجمعيات التي تهتم بالإعلام والعلاقات العامة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
05:23 PM

كشافة يفاجئون قائدهم "الدوسري" بممر شرفي تكريمًا له في يوم تقاعده

رغم حرارة شمس مربعانية القيظ التي بلغت 44°.. أحد أبرز القيادات العربية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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فاجأت مجموعة من القيادات الكشفية والكشافين في محافظة وادي الدواسر قائدهم الكشفي مبارك بن عوض الدوسري وهم يصطفون ظهر اليوم أمامه كممر شرفي له، رغم حرارة شمس مربعانية القيظ التي بلغت 44°، وهو يغادر مقر عمله إلى مركبته بعد إحالته للتقاعد لبلوغه السن النظامي.

وشهد الممر الشرفي الذي لم يكن يعلم عنه القائد المُحتفى به الدوسري حضور ومُشاركة عددٍ من زملائه وأصدقائه وأبنائه الذين تمت دعوتهم والتنسيق معهم سرًّا دون أن يعرف المحتفى به؛ الأمر الذي جعل من الاحتفالية رغم بساطتها مؤثرة للمشاعر وتسابقت فيها دموع الوفاء من الأوفياء لقائدهم وزميلهم الذي بادلهم الحب بالحب طيلة عمله الكشفي التطوعي.

وعبر الدوسري في نهاية الممر الشرفي عن شكره لهم على تلك المفاجأة التي تؤكد وفاءهم وتقديرهم له؛ وهو ما يعتبره بحسب وصفه وسامًا على صدره يعتزّ به، وخاصة أن حضورهم ذلك جاء في وقت إجازتهم، فضلًا عن وقوفهم في تلك الساعة من النهار التي تشهد الأيام الأولى من مربعانية القيظ.

ويُعد "الدوسري" أحد أبرز القيادات الكشفية العربية في المجال الإعلامي الكشفي، وقد تولى رئاسة اللجنة العربية للإعلام والاتصال في أكثر من دورة.

وقاد "الدوسري" العمل الإعلامي في العديد من المناسبات الكشفية الإعلامية المحلية والعربية والدولية، كما أنه عضو في العديد من اللجان والجمعيات التي تهتم بالإعلام والعلاقات العامة.

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