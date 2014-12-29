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فحص 270 ألف عينة "كوفيد 19" في المختبر الإقليمي بعسير

جرى تنفيذ 26 حملة للتبرع بالدم جمع خلالها ما يزيد على 1400 وحدة

أجرى المختبر المتخصص لفحص الجزئيات الحيوية في المختبر الإقليمي في عسير، فحص 270.000 عينة "كوفيد-19" في كل من: (عسير، وبيشة، ونجران، وجازان، والقنفذة).

وأوضحت "صحة عسير"، أنه جرى تنفيذ 26 حملة للتبرع بالدم، جمع خلالها ما يزيد على 1400 وحدة دم، كما قامت بدعم وتوريد 37 جهازًا لفحص كيمياء الدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية و20 جهازًا أوتوماتيكيًّا بالكامل لفحص كيمياء الدم في المستشفيات والمختبر الإقليمي، إضافة إلى عدد من الأجهزة شملت فحص الهرمونات، وفحص الأمصال و60 جهاز فحص صورة الدم، وتأمين أجهزة الكشف عن البكتيريا، وزراعة الدم وأجهزة صبغة كيميائية ومناعية، وجهاز فحص مناعي وفحص خضاب الدم.

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فحص 270 ألف عينة "كوفيد 19" في المختبر الإقليمي بعسير
سبق

أجرى المختبر المتخصص لفحص الجزئيات الحيوية في المختبر الإقليمي في عسير، فحص 270.000 عينة "كوفيد-19" في كل من: (عسير، وبيشة، ونجران، وجازان، والقنفذة).

وأوضحت "صحة عسير"، أنه جرى تنفيذ 26 حملة للتبرع بالدم، جمع خلالها ما يزيد على 1400 وحدة دم، كما قامت بدعم وتوريد 37 جهازًا لفحص كيمياء الدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية و20 جهازًا أوتوماتيكيًّا بالكامل لفحص كيمياء الدم في المستشفيات والمختبر الإقليمي، إضافة إلى عدد من الأجهزة شملت فحص الهرمونات، وفحص الأمصال و60 جهاز فحص صورة الدم، وتأمين أجهزة الكشف عن البكتيريا، وزراعة الدم وأجهزة صبغة كيميائية ومناعية، وجهاز فحص مناعي وفحص خضاب الدم.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
12:08 PM

فحص 270 ألف عينة "كوفيد 19" في المختبر الإقليمي بعسير

جرى تنفيذ 26 حملة للتبرع بالدم جمع خلالها ما يزيد على 1400 وحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أجرى المختبر المتخصص لفحص الجزئيات الحيوية في المختبر الإقليمي في عسير، فحص 270.000 عينة "كوفيد-19" في كل من: (عسير، وبيشة، ونجران، وجازان، والقنفذة).

وأوضحت "صحة عسير"، أنه جرى تنفيذ 26 حملة للتبرع بالدم، جمع خلالها ما يزيد على 1400 وحدة دم، كما قامت بدعم وتوريد 37 جهازًا لفحص كيمياء الدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية و20 جهازًا أوتوماتيكيًّا بالكامل لفحص كيمياء الدم في المستشفيات والمختبر الإقليمي، إضافة إلى عدد من الأجهزة شملت فحص الهرمونات، وفحص الأمصال و60 جهاز فحص صورة الدم، وتأمين أجهزة الكشف عن البكتيريا، وزراعة الدم وأجهزة صبغة كيميائية ومناعية، وجهاز فحص مناعي وفحص خضاب الدم.

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