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مدير "شرطة مكة": ضبط 60 مليون ريال و100 كيلو ذهب داخل "عشوائيات جدة"

"الجابري" أكد أن مشاهير من هذه الأحياء ارتكبوا جرائم وتورطوا في المخدرات

كشف مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، أن الأحياء العشوائية كانت ملاذًا للاتجار بالبشر، ومنبعًا للجرائم، ومكمنًا للسرقات.. وأضاف في لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر في قناة خليجية بأنه تم ضبط 60 مليون ريال كاش، وأكثر من 100 كيلو من الذهب، قيمتها تتجاوز أكثر من 50 مليون ريال، داخل هذه الأحياء، وكان جاريًا تهريبها خارج البلاد.

وبيَّن أنه تم ضبط عشرة ملايين ريال بمطار الملك عبدالعزيز، كانت في طريقها للشحن خارج البلاد. وأشار إلى أنه تم الاعتداء على صرافات من خلال جناة من هذه الأحياء، وأيضًا تم رصد عمليات إطلاق نار.

وكشف "الجابري" عن مشاهير ارتكبوا جرائم، واستخدموا مخدرات من تلك الأحياء.. لافتًا إلى أنه تم ضبط عشرة آلاف من مجهولي الهوية داخل تلك الأحياء، وأن الجريمة انخفضت بنسبة 12 %.

جدة العشوائيات شرطة مكة المكرمة مدير شرطة مكة المكرمة صالح الجابري الذهب المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "شرطة مكة": ضبط 60 مليون ريال و100 كيلو ذهب داخل "عشوائيات جدة"
سبق

كشف مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، أن الأحياء العشوائية كانت ملاذًا للاتجار بالبشر، ومنبعًا للجرائم، ومكمنًا للسرقات.. وأضاف في لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر في قناة خليجية بأنه تم ضبط 60 مليون ريال كاش، وأكثر من 100 كيلو من الذهب، قيمتها تتجاوز أكثر من 50 مليون ريال، داخل هذه الأحياء، وكان جاريًا تهريبها خارج البلاد.

وبيَّن أنه تم ضبط عشرة ملايين ريال بمطار الملك عبدالعزيز، كانت في طريقها للشحن خارج البلاد. وأشار إلى أنه تم الاعتداء على صرافات من خلال جناة من هذه الأحياء، وأيضًا تم رصد عمليات إطلاق نار.

وكشف "الجابري" عن مشاهير ارتكبوا جرائم، واستخدموا مخدرات من تلك الأحياء.. لافتًا إلى أنه تم ضبط عشرة آلاف من مجهولي الهوية داخل تلك الأحياء، وأن الجريمة انخفضت بنسبة 12 %.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
10:47 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
06:37 AM

مدير "شرطة مكة": ضبط 60 مليون ريال و100 كيلو ذهب داخل "عشوائيات جدة"

"الجابري" أكد أن مشاهير من هذه الأحياء ارتكبوا جرائم وتورطوا في المخدرات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
20
40,003

كشف مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، أن الأحياء العشوائية كانت ملاذًا للاتجار بالبشر، ومنبعًا للجرائم، ومكمنًا للسرقات.. وأضاف في لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر في قناة خليجية بأنه تم ضبط 60 مليون ريال كاش، وأكثر من 100 كيلو من الذهب، قيمتها تتجاوز أكثر من 50 مليون ريال، داخل هذه الأحياء، وكان جاريًا تهريبها خارج البلاد.

وبيَّن أنه تم ضبط عشرة ملايين ريال بمطار الملك عبدالعزيز، كانت في طريقها للشحن خارج البلاد. وأشار إلى أنه تم الاعتداء على صرافات من خلال جناة من هذه الأحياء، وأيضًا تم رصد عمليات إطلاق نار.

وكشف "الجابري" عن مشاهير ارتكبوا جرائم، واستخدموا مخدرات من تلك الأحياء.. لافتًا إلى أنه تم ضبط عشرة آلاف من مجهولي الهوية داخل تلك الأحياء، وأن الجريمة انخفضت بنسبة 12 %.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,926
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,467
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,140
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

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