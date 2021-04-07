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مدير الدفاع المدني بجدة إلى رتبة "لواء"

قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة د. عبد العزيز الزهراني، رتبة "لواء"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ الأمير مشعل بن ماجد، اللواء الزهراني، بهذه المناسبة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر اللواء "الزهراني" عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، مؤكدًا على أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.

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مدير الدفاع المدني بجدة إلى رتبة "لواء"
سبق

قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة د. عبد العزيز الزهراني، رتبة "لواء"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ الأمير مشعل بن ماجد، اللواء الزهراني، بهذه المناسبة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر اللواء "الزهراني" عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، مؤكدًا على أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
04:49 PM

مدير الدفاع المدني بجدة إلى رتبة "لواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة د. عبد العزيز الزهراني، رتبة "لواء"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ الأمير مشعل بن ماجد، اللواء الزهراني، بهذه المناسبة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر اللواء "الزهراني" عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، مؤكدًا على أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل.

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