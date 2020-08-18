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"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، تسجيل 1409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 301323 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 4526 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 272911 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3470 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 24942 والحالات الحرجة 1716 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، تسجيل 1409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 301323 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 4526 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 272911 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3470 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 24942 والحالات الحرجة 1716 حالة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
03:35 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
03:58 PM

"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
10,910

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، تسجيل 1409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 301323 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 4526 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 272911 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3470 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 24942 والحالات الحرجة 1716 حالة.

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