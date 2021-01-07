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وزير "الإسلامية" يوجه بتمديد فترة استقبال المشاركين ببرنامج الإمامة بالخارج

في إطار حرصه على تمكين الكفاءات من حفظة القرآن الكريم من الاشتراك

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتمديد فترة استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ إلى غرة شهر جمادى الآخرة 1442هــ، في إطار حرصه على تمكين الكفاءات من حفظة القرآن الكريم من الاشتراك بالبرنامج وفق الشروط الخاصة بالمشاركة.

فيما دعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني اعتباراً من اليوم وحتى 1/6/1442هــ، كما بينت أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين، أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، ويحمل مؤهلًا علميًّا شرعيًّا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارسًا للعمل الدعوي، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويدًا، وأن يكون لائقًا صحيًّا.

ومن الشروط أيضًا ألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إمامًا راتبًا لأحد المساجد أو خطيبًا لأحد الجوامع في المملكة، فليرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توافرها في الموفد، ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب، كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن عدم إكمال مدة البرنامج في العامين الماضيين، أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع، وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير "الإسلامية" يوجه بتمديد فترة استقبال المشاركين ببرنامج الإمامة بالخارج
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتمديد فترة استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ إلى غرة شهر جمادى الآخرة 1442هــ، في إطار حرصه على تمكين الكفاءات من حفظة القرآن الكريم من الاشتراك بالبرنامج وفق الشروط الخاصة بالمشاركة.

فيما دعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني اعتباراً من اليوم وحتى 1/6/1442هــ، كما بينت أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين، أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، ويحمل مؤهلًا علميًّا شرعيًّا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارسًا للعمل الدعوي، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويدًا، وأن يكون لائقًا صحيًّا.

ومن الشروط أيضًا ألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إمامًا راتبًا لأحد المساجد أو خطيبًا لأحد الجوامع في المملكة، فليرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توافرها في الموفد، ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب، كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن عدم إكمال مدة البرنامج في العامين الماضيين، أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع، وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
02:12 PM

وزير "الإسلامية" يوجه بتمديد فترة استقبال المشاركين ببرنامج الإمامة بالخارج

في إطار حرصه على تمكين الكفاءات من حفظة القرآن الكريم من الاشتراك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتمديد فترة استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ إلى غرة شهر جمادى الآخرة 1442هــ، في إطار حرصه على تمكين الكفاءات من حفظة القرآن الكريم من الاشتراك بالبرنامج وفق الشروط الخاصة بالمشاركة.

فيما دعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني اعتباراً من اليوم وحتى 1/6/1442هــ، كما بينت أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين، أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، ويحمل مؤهلًا علميًّا شرعيًّا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارسًا للعمل الدعوي، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويدًا، وأن يكون لائقًا صحيًّا.

ومن الشروط أيضًا ألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إمامًا راتبًا لأحد المساجد أو خطيبًا لأحد الجوامع في المملكة، فليرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توافرها في الموفد، ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب، كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن عدم إكمال مدة البرنامج في العامين الماضيين، أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع، وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

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