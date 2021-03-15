النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 32 عاماً.. مدرسة حصامة المحازرة تكرم اثنين من متقاعديها

في حفل تكريم بأحد المسارحة

أقامت مدرسة حصامة المحازرة، بأحد المسارحة، جنوب جازان، حفل تكريم لاثنين من منسوبيها المتقاعدين، قائدها السابق محمد أحمد خبراني، والموظف حسين محمد خبرانى؛ تقديراً لجهودهما.

وأمضى الموظفان السابقان، سنوات طويلة في سلك التعليم وخدمة الطلاب والمدرسة.

حضر الحفل، القائد الحالي لمدرسة حصامة مهدي المحزري، وشيخ قبيلة المحازرة، ومنسوبو المدرسة من المعلمين والذين تقدموا بالشكر والتقدير للقائد السابق، على جهوده طوال 32 عاماً، والموظف، متمنين لهما كل التوفيق في حياتهما.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بعد 32 عاماً.. مدرسة حصامة المحازرة تكرم اثنين من متقاعديها
سبق

أقامت مدرسة حصامة المحازرة، بأحد المسارحة، جنوب جازان، حفل تكريم لاثنين من منسوبيها المتقاعدين، قائدها السابق محمد أحمد خبراني، والموظف حسين محمد خبرانى؛ تقديراً لجهودهما.

وأمضى الموظفان السابقان، سنوات طويلة في سلك التعليم وخدمة الطلاب والمدرسة.

حضر الحفل، القائد الحالي لمدرسة حصامة مهدي المحزري، وشيخ قبيلة المحازرة، ومنسوبو المدرسة من المعلمين والذين تقدموا بالشكر والتقدير للقائد السابق، على جهوده طوال 32 عاماً، والموظف، متمنين لهما كل التوفيق في حياتهما.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
06:29 PM

بعد 32 عاماً.. مدرسة حصامة المحازرة تكرم اثنين من متقاعديها

في حفل تكريم بأحد المسارحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
124

أقامت مدرسة حصامة المحازرة، بأحد المسارحة، جنوب جازان، حفل تكريم لاثنين من منسوبيها المتقاعدين، قائدها السابق محمد أحمد خبراني، والموظف حسين محمد خبرانى؛ تقديراً لجهودهما.

وأمضى الموظفان السابقان، سنوات طويلة في سلك التعليم وخدمة الطلاب والمدرسة.

حضر الحفل، القائد الحالي لمدرسة حصامة مهدي المحزري، وشيخ قبيلة المحازرة، ومنسوبو المدرسة من المعلمين والذين تقدموا بالشكر والتقدير للقائد السابق، على جهوده طوال 32 عاماً، والموظف، متمنين لهما كل التوفيق في حياتهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,060
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة